Land NÖ bewilligt Wohnbaupaket für Neubauten und Sanierungen

LR Eichtinger: 11,5 Millionen Förderdarlehen für Neubau und 2,4 Millionen Euro für Sanierungen

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Sitzung der NÖ Landesregierung vom 23. März hat das Land Niederösterreich ein Impulspaket bewilligt. „Für die Schaffung neuer Eigenheime haben wir Darlehen in der Höhe von über 11,5 Millionen Euro bewilligt, für die Eigenheimsanierung Einmalzuschüsse in Höhe von über 2,4 Millionen Euro“, erklärt NÖ Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Mit der blau-gelben Wohnbaustrategie haben wir ein klares Ziel gesetzt: Wohnen in Niederösterreich soll leistbar bleiben. Deswegen wollen wir einerseits die Landesbürgerinnen und Landesbürger individuell beim jeweiligen Bauvorhaben unterstützen. Andererseits kurbeln wir in Zeiten wie diesen auch die heimische Wirtschaft an und sichern dadurch tausende Arbeitsplätze.“

Bei der Eigenheimsanierung gibt es zwei Förderungsvarianten – Sanierung mit Energieausweis und Sanierung ohne Energieausweis. Bei der Sanierung mit Energieausweis wird primär mit einem 10-prozentigen Direktzuschuss unterstützt. Die Zuschusshöhe ergibt sich aus den förderbaren Sanierungskosten, ein Zuschuss muss nicht zurückbezahlt werden. „Mit der Förderung von Sanierungsmaßnahmen helfen wir, nicht nur langfristig die monatlichen Energiekosten zu senken, sondern unterstützen auch bei der Finanzierung beziehungsweise Rückzahlung des Darlehens“, so Eichtinger.

Die Eigenheimförderung ist ein Direktdarlehen des Landes Niederösterreich mit begünstigter Rückzahlung. Die Darlehenshöhe ergibt sich aus einem Punktesystem, das sich aus einer Basisförderung sowie Ergänzungen etwa im Bereich der Ökologie und Sicherheit zusammensetzt. Zusätzliche Erhöhungen der Darlehenssumme sind für Familien, beim Bau in Ortskernen und in Abwanderungsgemeinden möglich.

Informationen zu dem Angebot der Wohnbauförderung gibt es unter:

www.noe-wohnbau.at und bei der NÖ Wohnbau-Hotline: 02742/22133, Mo – Do: 8 – 16 Uhr, Fr: 8 – 14 Uhr.

Weitere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at

