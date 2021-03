Schallmeiner/Grüne zum Welttuberkulose-Tag: Im Schatten von Covid-19 nicht auf Leidtragende anderer Krankheiten vergessen

Wien (OTS) - "Im Schatten der Covid 19-Pandemie dürfen wir nicht auf die Leidtragenden anderer Krankheiten vergessen", meint Ralph Schallmeiner Gesundheitssprecher der Grünen zum Welttuberkulose-Tag, morgen, am 24. März.

Eine wirksame Impfung gegen den 1882 von Robert Koch entdeckten Erreger gibt es noch nicht. "Hier müssen wir dringend ansetzen und die Bemühungen intensivieren", sagt Schallmeiner. Derzeit befindet sich eine Reihe von Vakzinen in der Entwicklung. Auch wenn in Österreich die Infektionen rückläufig sind, durch den Aufenthalt in stärker betroffenen Regionen der Welt bringen Reisende das Bakterium immer wieder nach Österreich.

Die durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit Tuberkulose (TBC) kostet weltweit täglich 4000 Menschen das Leben - darunter 700 Kindern. In der Regel befällt TBC die Lungen seiner Opfer, seltener sind auch andere Organe betroffen. Zur Prävention sind Hygienemaßnahmen sowie eine schnelle Diagnose, Isolierung und Behandlung der Erkrankten unumgänglich. Ähnlich wie bei Covid-19 erfolgt die Infektion meist via "Tröpfchen".

Entwicklungs- und gesundheitspolitisch ist es wichtig, ärmeren Ländern bei Diagnostik und Behandlung zu helfen. "Wir leben alle auf demselben Planeten. Es kann uns nicht egal sein, was anderswo passiert. Wie schnell sich lokale Epidemien zu globalen Pandemien auswirken können, spüren wir momentan tagtäglich. Es gibt hochwirksame Medikamente gegen Tuberkulose, nur sind diese für viele betroffene Menschen nicht leistbar", sagt Schallmeiner.

Neben der Unterstützung der Gesundheitsbehörden anderer Länder, der Entwicklung eines Impfstoffes und der Weiterentwicklung der Therapie wünscht sich Schallmeiner vor allem generalpräventive Maßnahmen. "Alles, was das Immunsystem stärkt, ist schlecht für TBC. Das bedeutet viel Bewegung, frische Luft, und sich beim Rauchen, Essen und Alkohol zurückhalten", empfiehlt Schallmeiner.

