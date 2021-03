mumok: digitales Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Zwar ist das mumok bereits wieder geöffnet, unser Kunstvermittlungsprogramm findet aufgrund der aktuellen COVID-19 Bestimmungen dennoch weiterhin im digitalen Raum statt. Pünktlich zum Osterferienbeginn bietet das mumok nun eine Fülle an digitalen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die einfach von zu Hause aus „besucht“ werden können.

Alle Programmpunkte können unter www.mumok.at/de/mumok-digital gebucht werden.

mumok Wundertüte

30. März, 31. März und 1. April, 10 bis 12 Uhr

In den Osterferien treffen wir uns im digitalen Atelier. An drei Tagen öffnen wir gemeinsam jeweils ein Kuvert – die mumok Wundertüte – mit ausgesuchten Materialien, die wir fürs kreative Arbeiten brauchen. Vor Kursbeginn bekommst Du vom mumok ein Päckchen und kannst dann via ZOOM mitmachen. Wenn Du also Lust hast auf Experimente mit Farben, Formen und Materialien und Dich überraschen lassen willst, dann freuen wir uns auf Dich!

Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Im Rahmen des WIENXTRA Ferienspiels

www.mumok.at/de/events/mumok-wundertute-online

Kunstpicknick Digital am Ostersonntag

Verzauberte Tiere in der Ausstellung Gelebt – Ingeborg Strobl

4. April, 15 bis 15.30 Uhr

Unsere Mitmachführung für die ganze Familie gibt es digital. Begleiten Sie uns in die Ausstellungen und entdecken Sie live und gemeinsam mit uns auf besonders anregende und spielerische Weise Kunstwerke im Museum. Wie schauen uns um, besprechen Bilder oder Skulpturen und haben auf unserer Picknickdecke immer auch ein paar Ideen, wie alle zu Hause vom Sofa aus kreativ mitmachen können.

https://www.mumok.at/de/kunstpicknick-digital

mumok Scratch Lab in den Osterferien

Interactive Art mit Scratch – Onlinekurs

31. März bis 2. April 2021, 10.30 bis 12.30 Uhr

Wir lernen das Programmieren am Computer durch die Animation eigener Kreationen kennen. Erschaffe mit uns Dein erstes digitales Kunstwerk. Wir bringen Farben, Formen und Figuren in Bewegung und entwickeln gemeinsam kleine und große Computerprogramme in Scratch.

Für Kinder von 8 bis 11 Jahren

www.mumok.at/de/events/interactive-art-mit-scratch

Game Design mit Scratch – Onlinekurs

31. März bis 2. April, 15 bis 17 Uhr

Wir erkunden den künstlerischen Aspekt der Videospielentwicklung, erleben, wie viel Spielerisches in der Sammlung des mumok steckt und zeigen Dir mithilfe von Scratch, wie Du schnell eigene Computerspiele entwerfen und entwickeln kannst.

Für junge Menschen von 11 bis 14 Jahren

www.mumok.at/de/events/game-design-mit-scratch

mumok Factory an Ostermontag

Digitaler Atelierworkshop

5. April, 16 bis 17 Uhr

Unser Atelier wird zur factory und wir experimentieren mit verschiedenen Drucktechniken. Wir zeigen im Workshop, wie man mit einfachen Materialien auch ohne Druckerpresse interessante Muster und ganze Serien von Bildern gestalten kann. Wer Lust auf kreatives Experimentieren hat, auf Drucken und Mehr, schaut digital in unserem Atelier vorbei. Wer möchte, kann zuschauen oder mitmachen, oder sich einfach ein paar Ideen holen. Und schon wird Dein Schreibtisch zur factory!

Für Kinder ab 8 Jahren

https://www.mumok.at/de/events/mumok-factory





mumok mini

Auf dem mumok Blog findet Ihr Ideen und Anleitungen aus dem digitalen Atelier, Kostproben aus unserem Kinderaudioguide und vieles mehr! Schaut vorbei und lasst Euch inspirieren!

