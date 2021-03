DONAU Versicherung startet Kooperation mit ImmoScout24

ImmoScout24 und DONAU Versicherung verbinden ihre Stärken zu einer innovativen Kooperation

Die Kooperation mit ImmoScout24 passt ausgezeichnet zu unserer Strategie. Als kunden- und serviceorientierter Versicherer sorgen wir für die Absicherung aller Lebensbereiche. Wir verbinden die Digitalisierung mit regionaler Beratung in allen Lebensabschnitten. Dabei stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Durch die Kooperation erreicht die DONAU neue Kundengruppen, deren Leben sich durch ein neues Zuhause gerade grundlegend ändert. Für die DONAU Versicherung der ideale Zeitpunkt, um über unsere Versicherungs- und Vorsorgeangebote zu informieren und neue Kundinnen und Kunden von der DONAU zu überzeugen Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende DONAU Versicherung

Wien (OTS) - Wer auf der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus ist, wird rasch bei ImmoScout24 landen. Bei der Immobiliensuche und spätestens beim Umzug spielt auch das Thema Versicherung eine große Rolle. Diese beiden Themenwelten möchten die DONAU und ImmoScout24 künftig enger miteinander verschränken. Den mehr als 1,5 Millionen monatlichen Nutzern von ImmoScout24 bietet die DONAU ab sofort umfassende Informationen zum Thema Versicherung und will darüber hinaus mit einer sehr raschen Betreuung von Interessentenanfragen punkten. Weiters werden eigens für die Kooperation zusätzliche Services, wie eine interaktive Umzugscheckliste mit Erinnerungsfunktion, die für jeden einzelnen Nutzer individualisierbar ist, zur Verfügung gestellt.

„ Die Kooperation mit ImmoScout24 passt ausgezeichnet zu unserer Strategie. Als kunden- und serviceorientierter Versicherer sorgen wir für die Absicherung aller Lebensbereiche. Wir verbinden die Digitalisierung mit regionaler Beratung in allen Lebensabschnitten. Dabei stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Durch die Kooperation erreicht die DONAU neue Kundengruppen, deren Leben sich durch ein neues Zuhause gerade grundlegend ändert. Für die DONAU Versicherung der ideale Zeitpunkt, um über unsere Versicherungs- und Vorsorgeangebote zu informieren und neue Kundinnen und Kunden von der DONAU zu überzeugen .“

Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende DONAU Versicherung



„Wir arbeiten laufend daran, unsere Services zu verbessern und die Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich bei der Suche nach einer neuen Immobilie, sei es zum Wohnen oder zum Arbeiten, zu unterstützen. Die Kooperation mit der DONAU Versicherung ist ein weiterer Baustein in unserem Angebot. Sicherheit ist derzeit wichtiger denn je. Deshalb freuen wir uns sehr über die neue Kooperation mit der DONAU Versicherung.“

Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24



So finden Sie das Angebot der DONAU Versicherung auf ImmoScout24

Als exklusiver Versicherungspartner im Ratgeberbereich stellt die DONAU Versicherung auf https://www.immobilienscout24.at/ratgeber/versicherung/ in zielgruppengerechter und übersichtlicher Art und Weise Informationen zu allen relevanten Versicherungsfragen rund um Miete und Eigentum zur Verfügung. Durch die Kooperation mit ImmoScout24 positioniert sich die DONAU Versicherung im Ökosystem Wohnen und bietet Menschen, die auf Immobiliensuche sind, bestmögliches Service und optimalen Versicherungsschutz.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online (ImmoScout24.at). Gemeinsam mit immobilien.net, immodirekt.at und immosuchmaschine.at verzeichnet das Netzwerk jeden Monat rund 3,5 Millionen Besuche, die Nutzer können dabei unter rund 133.000 Immobilienangeboten wählen. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer, Makler und Suchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer einfacher zu machen. Für den Erfolg von ImmoScout24 in Österreich sind rund 40 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. ImmoScout24 Österreich gehört zur deutschen ImmoScout24, der führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Weitere Informationen unter ImmoScout24.at.

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich; und das ganz nach den Vorstellungen ihrer Kundinnen und Kunden. Eine qualitätsvolle Aus- und Weiterbildung sichert die hohe Beratungskompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht die DONAU zu einer attraktiven Arbeitgeberin. Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wurde die DONAU mit dem staatlichen Gütezeichen für den erfolgreichen Prozess „Audit berufundfamilie“ ausgezeichnet und 2016 sowie 2019 rezertifiziert.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at



ImmoScout24

Maria Hirzinger

Extern für ImmoScout24 tätig

Telefon +43 699 195 444 62

E-Mail maria.hirzinger_ext @ scout24.com