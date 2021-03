AVISO: Online-Pressekonferenz am 30.03.2021, 10.00 Uhr Nachhaltig verpackt. Gut, besser, mit Wellpappe.

Wien (OTS) - Die Pandemie macht deutlich: Ohne eine leistungsstarke Verpackung läuft nichts in der Lieferkette. Nahezu jedes Produkt kann per Klick bestellt werden und wird direkt geliefert. Der Trend geht in Richtung nachhaltige Verpackung.



Wellpappe Austria lädt zum Pressegespräch und informiert über das Geschäftsjahr 2020.

Dienstag, 30. März 2021, 10.00 Uhr

Das Pressegespräch wird unter folgender Link live gestreamt:

https://events.streaming.at/wellpappe-20210330

Sie können daran teilnehmen und ihre Fragen direkt an das Podium richten.

Ihre Gesprächspartner sind

– Stephan KAAR, Forum Wellpappe Austria

– Florian DÖBL, Forum Wellpappe Austria

– Roland FINK, niceshops, Gründer und Geschäftsführer

Wir ersuchen Sie um Anmeldung: presse@comunit.at

Vielen Dank.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Sitte, Agentur com_unit

+43 664 34 05 996

peter.sitte @ comunit.at