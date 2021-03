qSkills schult als erster in Europa die neueste Brocade Generation

Hands-on-Trainings mit den neuen performanten G720 Brocade Switches (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die qSkills GmbH & Co. KG integriert die neuesten GEN7-Switches von Broadcom in das hauseigene Rechenzentrum in Nürnberg. Diese Switch-Generation ist über 50% schneller und verfügt über zahlreiche neue Features. Sie ist damit insbesondere für KI- und schnelle aufwändige Datenbankanwendungen prädestiniert. Gegenüber GEN6 weisen die GEN7-Switches eine fast 50% niedrigere Latenz und 50% mehr Buffer auf. Als erster Schulungsanbieter in Europa ermöglicht qSkills den Teilnehmern, den vollen Funktionsumfang der neuen Features und ihren Nutzen kennen zu lernen.

Tiefgehendes Know-how um neueste Technik bestmöglich einzusetzen

Im Rahmen von sogenannten Hands-on-Trainings erhalten die Schulungsteilnehmer tiefgehendes fachliches Know-how für den Umgang mit der aktuellsten Technik.

"Mit unserer neuesten Generation GEN7 Fibre Channel können Unternehmen unübertroffene Performance, leistungsstarke Analyse- und einzigartige Automatisierungsfunktionen miteinander kombinieren, um ein intelligentes, autonomes SAN zu ermöglichen. Die neue Geschwindigkeit von 64 Gbit/s und die um 50 Prozent geringere Latenz ermöglichen den Betrieb von neuen Speichertechnologien, wie Flash-Arrays mit FC-NVMe. GEN7 bietet außerdem neue autonome Funktionen, wie Self-Learning, Self-Healing und Self-Optimizing, um das SAN-Management zu automatisieren.

Alles hierzu können unsere Kunden und Partner in den deutsch- oder englischsprachigen Trainings unseres langjährigen Partner qSkills erfahren, der bereits GEN7 Switches in seinen Labs integriert hat. Das durchweg positive Feedback unserer Kunden, die an Kursen von qSkills teilgenommen haben, bestätigt unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Um den Kunden Planungssicherheit zu bieten, finden die Trainings auch bei nur zwei Teilnehmern statt", so Dirk Hampel, Senior System Consultant, Brocade Communications GmbH, ein Unternehmen von Broadcom.

Bei diesen deutsch- und englischsprachigen Kursen werden sowohl die G720 als auch die GEN5, GEN6, GEN7 geschult:

Brocade FOS 8.x/9.x Admin Basics |

Brocade FOS 8.x/9.x Admin Advanced |

SANnav 2.1.x Installation und Administration |

Mehr zu den Kursen unter www.qskills.de/qs/workshops/brocade/

