Kinderrechte kennen und stärken: Die Wiener Stadthalle unterstützt UNICEF

Carola Lindenbauer überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 5.629,50 Euro an UNICEF Österreich

Wien (OTS) - Die beliebteste Eisshow der Welt, Holiday on Ice, bietet in der Wiener Stadthalle seit Jahrzehnten unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Bereits zum zweiten Mal kommt ein Teil der Ticketerlöse UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zugute. „Wir unterstützen damit die Mission von UNICEF und leisten einen Beitrag zur Stärkung der Kinderrechte, welche unter anderem das Recht der Kinder auf Teilhabe am kulturellen und künstlerischen Leben beinhalten“, betont Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle bei der Überreichung des Spendenschecks. Gabriele Stanek und Anna Gudra von UNICEF Österreich nahmen den Scheck in der Höhe von 5.629,50 Euro in der Wiener Stadthalle entgegen.

„Kinder sind unsere Zukunft. Wenn Kinder ihre Rechte kennen, können sie selbst aktiv werden und die Gesellschaft von heute und morgen mitgestalten“, so Gabriele Stanek von UNICEF Österreich. Ihre Kollegin Anna Gudra ergänzt: „Wir sind sehr stolz und froh, so einen engagierten Kooperationspartner wie die Wiener Stadthalle zu haben.“

Unterstützung für UNICEF auch im kommenden Jahr

Die Zusammenarbeit mit UNICEF Österreich wird in der kommenden Saison fortgeführt. Mit dem Ticketkauf für die beiden Sonntag-Vorstellungen der neuen Holiday on Ice-Show SUPERNOVA am 23.01.2022 und 30.01.2022 um 11 Uhr unterstützen die BesucherInnen das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF Österreich bietet Kindern bei diesen Vorstellungen vor Beginn und in der Pause im Foyer der Halle D eine Spielestation, Mal-Ecke, Kinderschminken, einen kurzen Film mit Virtual-Reality-Brille und als Geschenk eine „Kinderrechtsfibel“. Damit bringt UNICEF Österreich den Kindern das Thema Kinderrechte spielerisch näher.

Eine Reise zu den Sternen

Holiday on Ice SUPERNOVA lädt ein zu einer phantasievollen Reise zu den Sternen, die zeigt, dass Freundschaft, Liebe und Akzeptanz keine irdischen Grenzen kennen. Geboten werden spektakulärer Eiskunstlauf und Akrobatik auf und über dem Eis, eine prächtige Kostümwelt und faszinierende Special Effects inklusive echtem Schneefall.

Holiday on Ice SUPERNOVA von 19.01. bis 30.01.2022 in der Wiener Stadthalle. Tickets ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets per E-Mail unter service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com sowie unter 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Pressematerial zu Holiday on Ice SUPERNOVA

Wiener Stadthalle www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261

b.aichinger @ stadthalle.com

www.stadthalle.com