TPA testet: Über 1.000 Antigen-Tests in einem Monat

Wien (OTS) - Am 16. Februar startete das Steuerberatungsunternehmen TPA am Standort St. Pölten mit seiner ersten Covid 19-Teststraße, kurz darauf folgten weitere TPA Standorte. Damit setzt das Beratungsunternehmen mit 14 Niederlassungen in Österreich einen wichtigen Schritt in seiner Covid-19-Strategie um und verzeichnet im ersten Monat bereits über 1.000 durchgeführte Testungen.

„Sicherheit geht vor, vor allem, wenn es um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht“, sagt Leopold Kühmayer, Partner bei TPA. „Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst und ich bin froh, dass dieses Angebot so intensiv angenommen wird.“ Die Tests werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt und sind als zusätzliche Schutzvorkehrungen für TPA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für deren Familienangehörige vorgesehen.

Das Steuerberatungsunternehmen TPA folgte von Beginn an der Regierungsempfehlung und setzt – dort wo es möglich ist – auf Home-Office. Für jene Fälle, bei denen eine Anwesenheit im Büro aus wichtigen Gründen notwendig ist, steht das freiwillige Angebot zur Gratis-Testung zur Verfügung. Zudem können diese Eintrittstests zB für Friseurbesuche, Besuche im Alters- und Pflegeheim etc. genützt werden und unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich den Weg in die öffentlichen Teststraßen und damit auch Zeit sparen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Bilanzierung, Buchhaltung und Personalverrechnung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl. https://www.tpa-group.at/de/standorte/

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at