Neue E-Ladestationen im Green Finance Headquarter in Wien

Wien (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit wird bereits seit Anbeginn der „Green Finance Unternehmensgeschichte“ großgeschrieben. Dabei wird jedoch nicht nur in den Kernbereichen wie Immobilien, Kapitalanlagen und erneuerbare Energiegewinnung nachhaltig auf Zukunftsfähigkeit gesetzt. Auch hinsichtlich Mobilität der Green Business Partner setzt die Green Finance Broker AG, ein Tochterunternehmen der Green Finance Group AG, großen Wert auf die Themen Emissionsfreiheit und Nachhaltigkeit.

Um den Business Partnern nicht nur die Arbeit im Büro, sondern auch den Arbeitsweg und etwaige Dienstreisen schmackhaft zu machen, wurde das so genannte „Dream Car Programm“ ins Leben gerufen. Dadurch bekommen verdiente Green Business Partner mit überdurchschnittlich guten Erfolgen von der Green Finance Broker AG ihr eigenes Hybrid- oder Elektroauto mitfinanziert.

Derzeit fahren durch das Dream Car Programm insgesamt 58 Green Business Partner ihr persönliches und kostengünstiges Traumauto – rund 40 % der Traumautos machen bereits Hybrid- und Elektroautos aus. Im Jahr 2021 werden ganz nach Unternehmensphilosophie nur mehr Hybrid- und Elektroautos im Rahmen des Dream Car Programms gefördert. Somit fallen Benzinautos nun auch aus der Liste der förderbaren Autos.

Um den Umstieg auf Hybrid- oder Elektroautos schmackhaft zu machen, bietet die Green Finance für Besitzer eigene Ladestationen an ihren Standorten in Wien und Linz an. Im Februar 2021 wurden am Headquarter in Wien 4 weitere Ladestationen montiert. Mit nun insgesamt 6 Lademöglichkeiten haben die Business Partner die tolle Möglichkeit ihr E-Auto während der Bürozeit zu laden. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit stammt der Strom für diese Ladestationen von einer hauseigenen Photovoltaik Anlage.

Die Reise der nachhaltigen Mobilität ist für die Green Finance aber längst noch nicht am Ende. Das große Ziel: Im Jahr 2025 sollen über 500 Business Partner ihr persönliches Traumauto fahren – mit einem Anteil von 85% Elektro- und Hybridfahrzeugen. Die neu montierten Ladestationen in Wien tragen einen wesentlichen Teil zum fortlaufenden Umstieg auf E-Autos bei.

Rückfragen & Kontakt:

Green Finance Group AG

Michael Kottnig

+43 664 9638506

michael.kottnig @ greenfinance.at

www.greenfinance.at