Virtueller Ostermarkt für und mit niederösterreichischen Jung-UnternehmerInnen

LR Danninger: „Wir freuen uns auf die kreativen Präsentationen!“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Den eigenen Betrieb online gut zu präsentieren, haben die niederösterreichischen Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer in dieser Krise gelernt. Beim virtuellen Ostermarkt von riz up bieten wir ihnen nun starke Plattformen und holen sie damit vor den Vorhang“ informiert Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger über diesen ersten virtuellen Oster-Markt der NÖ Gründeragentur. „Ob es sich um Oster-geschenke für die Kleinen, wie Spielzeug oder Süßigkeiten, oder was für die Großen, also Geschenke, Deko oder auch etwas für die Osterjause, handelt – wir freuen uns auf die kreativen Präsentationen!“, so Danninger.

Ab 24. März bis inklusive Karfreitag 2. April haben die riz up Kundinnen und Kunden - alle Gründerinnen und Gründer, alle Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer, alle Ein-Personen-Unternehmen (EPU) - die Möglichkeit, sich mit ihrem Kommentar per Text, Foto und Video vorzustellen, alle Postings werden geteilt, verteilt und beworben. „Mit den Facebook-Kanälen von riz up und Wir sind 1, der Plattform für EPU in Niederösterreich, werden mehr als 46.000 Personen erreicht, das heißt, den Gründerinnen und Gründern wird hier eine große Bühne geboten. Die niederösterreichischen Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer können so unsere Reichweiten für das Ostergeschäft nutzen, so riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt.

riz up ist die Gründeragentur des Landes Niederösterreich und unterstützt kostenlos und flächendeckend in ganz Niederösterreich GründerInnen und Jung-Unternehmer-Innen durch gezielte Beratung und persönliches Coaching: Mit über 13.000 Beratungen pro Jahr, 2020 waren es sogar 17.000 Beratungen. Business Know-how gibt es bei den kostenlosen riz up Seminaren, Webinaren und (Online-)Workshops, 132 solcher Schulungen fanden 2020 statt, mit über 2.700 TeilnehmerInnen.

Weitere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at, bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

