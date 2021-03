Austria-Kiosk mit 44 neuen Magazinen aus der Gruner + Jahr-Familie

GEO, Stern, Brigitte, Schöner Wohnen, Eltern und viele weitere Titel ab sofort auf www.kiosk.at verfügbar

Noch immer haben die meisten Kultur- und Freizeitangebote geschlossen, wir verbringen viele Stunden zuhause – und haben Zeit zum Lesen. Durch die Kooperation mit Gruner + Jahr können unsere Kiosk-Leserinnen und -Leser noch mehr reichweitenstarke Magazine jederzeit von der Couch oder dem Frühstückstisch aus abrufen. APA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner

Wien/Hamburg (OTS) - Der digitale Austria-Kiosk wächst: Dank einer Kooperation mit dem Hamburger Verlag Gruner + Jahr sind künftig 44 der beliebtesten Magazintitel des deutschsprachigen Raums neu im digitalen Angebot auf www.kiosk.at. Darunter finden sich renommierte Namen wie die GEO-Reihe, P.M. Magazin, Stern, Eltern, Schöner Wohnen, Brigitte und Gala – die meisten davon auch im Abo. Insgesamt können damit nun mehr als 450 Zeitungen und Zeitschriften im Austria-Kiosk – Österreichs größtem Online-Zeitungsstand – gelesen werden.

APA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner zeigt sich über den aktuellen Titelzuwachs erfreut: „ Noch immer haben die meisten Kultur- und Freizeitangebote geschlossen, wir verbringen viele Stunden zuhause – und haben Zeit zum Lesen. Durch die Kooperation mit Gruner + Jahr können unsere Kiosk-Leserinnen und -Leser noch mehr reichweitenstarke Magazine jederzeit von der Couch oder dem Frühstückstisch aus abrufen. “

Der von der APA betriebene Austria-Kiosk bietet registrierten Nutzerinnen und Nutzern österreichische und internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in digitaler Form auf einer benutzerfreundlichen Plattform an und macht alle Titel mit nur einem Login verfügbar. Zudem können Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit FreeLounge-Lösungen die Inhalte des Austria-Kiosk zu Verfügung stellen – sowohl in den Büroräumlichkeiten als auch zuhause im Home Office.

Die Inhalte können über die Website www.kiosk.at im komfortablen Reader mit optimierter Artikelansicht gelesen werden – User bezahlen nur, was sie tatsächlich konsumieren. Aktuell nutzen bereits 32.000 registrierte Leserinnen und Leser regelmäßig das Angebot des Austria-Kiosk. Darüber hinaus bieten Hotels, Firmen, Bibliotheken, Universitäten und andere Institutionen an mehr als 150 Standorten mit der sogenannten Austria-Kiosk-FreeLounge ihren Gästen, BesucherInnen und MitarbeiterInnen über WLAN kostenlosen Zugriff auf das Medienangebot.



Die neuen Gruner + Jahr-Titel im Austria-Kiosk:

11 Freunde

11 Freunde Spezialausgabe

Barbara Weihnachtsheft

Beef

Brigitte

Brigitte Wir

Capital

Eltern

Gala

GEO

GEO Wissen

GEO Wissen Ernährung

GEO Wissen Gesundheit

GUIDO

P.M. Magazin

Schöner Wohnen

Schöner Wohnen Spezial

Stern

stern Jahresrückblick

View 55 Orte

Walden

Wohllebens Welt

Demnächst verfügbar:

Art

Barbara

Brigitte Mom

Brigitte Woman

Business Punk

Chefkoch

Couch

Eltern family

GEO Epoche

GEO Kompakt

GEOlino

GEOlino Extra

GEOlino mini

GEOlino Saison

GEO Saison Extra

Häuser

P.M. Fragen&Antworten

P.M. History

Salon

stern Crime

stern GESUND LEBEN

View

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at