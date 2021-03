Die CV-Serie von AOTO stiehlt den ATV Studios in der Türkei die Show

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anpassungsfähigkeit ist zu einem Schlüsselmerkmal für den Erfolg von Fernsehstudios auf der ganzen Welt geworden, und der beliebte türkische Sender ATV hat aufgrund seines hochwertigen Designs und seiner visuellen Leistung in die innovative und robuste Mini-LED von AOTO investiert. Bei der Installation bei ATV, die von einem engagierten Installationsteam von AOTO durchgeführt wurde, wurden über 700 Quadratmeter der Mini-LED-Videowandpaneele der CV-Serie von AOTO eingesetzt, um einen hochgradig immersiven und zonierten UHD-Studiobereich zu schaffen.

Mit dem ultrafeinen Raster der 1,5 mm Videowandpaneele der CV-Serie von AOTO wurden im Studio definierte Bereiche für Nachrichten-, Sport-, Musik- und Unterhaltungskanäle eingerichtet. Da der Platz im Studio immer knapp bemessen ist, nimmt die schlanke Struktur der CV-Serie nur ein Minimum an Platz ein. Mit einer Dicke von nur 38 mm und einem Gewicht von 5 kg pro Gehäuse gilt die CV-Serie als die schlanke Mini-LED der Wahl.

Auch die optische Leistung der CV-Serie hat sich bewährt. Der Projektleiter des ATV-Studios, Gokalp, lobte die Installation als "Absolutely fabulous".

Die CV-Serie ist dank der AOTO Mini-LED-Technologie mit HDR-Boost, Moiré-Reduktion und 110 % NTSC-Ultra-Wide-Color-Gamut mehr als geeignet für Hochgeschwindigkeitskameras und die hohe Bildwiederholrate des Displaysystems sorgt für einen fließenden und flimmerfreien Bildübergang. In der heutigen Multikamera-Umgebung mit omnidirektionalen Filmaufnahmen bietet die CV-Serie unvergleichliche Blickwinkel. Perfekt flach und über fast 180 Grad zugänglich können Inhalte von überall aus betrachtet werden, sowohl on- als auch off-axis.

Die Videowände der CV-Serie wurden in jeder Zone installiert, um die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Kanäle zu erfüllen. Ob als Tischleinwand, an Säulen oder Wänden in einer Bogenformation oder als gerade Leinwand montiert, die Installation war dank des einfach zu installierenden Designs der CV-Serie schnell und einfach. Die technischen Vorzüge des Mini-LED-Displays sorgen für ein äußerst stabiles und robustes Produkt, das die Probleme herkömmlicher gebogener Displays, wie z. B. Totlicht und ein ungleichmäßiges Bild, überwindet. Zusätzlich ermöglicht das exklusiv von AOTO entwickelte Steuerungssystem eine ferngesteuerte Helligkeitseinstellung.

Der Studiobesitzer bestätigt: "Wir freuen uns sehr, dass AOTO unser Partner für die Displayherstellung sein wird. Ihre hochwertigen Produkte und ihre professionelle Einstellung haben uns sehr beeindruckt, insbesondere der Service aus einer Hand. Die Zusammenarbeit mit allen am Projekt Beteiligten war großartig und die Kommunikation war in jeder Phase, von der Vorplanung bis zur Übergabe und Installation, sehr gut. Es war fantastisch."

Der Produktdirektor der LED Business Group von AOTO, Mike Liu, sagte: "Wir freuen uns, an dieser unglaublichen Installation beteiligt zu sein. Die AOTO CV 1.5mm Videowandlösung ist perfekt auf die Bedürfnisse jedes Kanals abgestimmt und behält gleichzeitig die überlegene visuelle Leistung, um die Wirkung zu maximieren."

Hoch angesehen für seine Innovation und seine F&E-Programme, werden AOTOs Displaysysteme für Weltklasse-Projekte eingesetzt, die die Bereiche Sport, Transport, digitale Out-of-Home-Werbung und Broadcast umfassen, um nur einige zu nennen. Prominente Studios wie BBC News in London, UK, TBS Sports Channel in den USA, Deutschlands SkySports, Chinas CCTV in Peking und seit kurzem auch das überdimensionale Studio von Chicago TV, ebenfalls in den USA, verlassen sich alle auf AOTO-Displays, um die wichtigsten dynamischen visuellen Inhalte im Herzen ihrer Programme zu liefern. AOTO hat außerdem die Lösung AOTO XR vorgestellt, die speziell für die Filmproduktion entwickelt wurde und in Kürze weltweit erhältlich sein wird.

