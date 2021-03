NEOS zu Corona-Gipfel: Viel Lärm um Nichts

Gerald Loacker: „Entscheidungen werden angekündigt – dann aber nicht getroffen. Das sorgt weder für Planbarkeit noch für Vertrauen bei den Menschen“

Wien (OTS) - Ratlos reagiert NEOS-Gesundheitssprecher und stellvertretender Klubobmann Gerald Loacker auf das Ergebnis des heutigen Gipfels im Bundeskanzleramt über die weitere Corona-Strategie: „Die Regierung kündigt Entscheidungen an – und trifft sie dann nicht. Das ist das schlechteste Ergebnis, das erzielt werden kann. Das sorgt nicht für Planbarkeit und so wird das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Krisenmanagement der Regierung weiter schwächen. Die Menschen gerade in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wissen nicht, wie es weitergehen wird.“



Loacker begrüßt zwar die Ankündigung, dass die Testungen weiter ausgebaut werden sollen. Allerdings sei fraglich, ob diese Ankündigung auch von den Menschen breit angenommen wird. „Nasenbohr-Tests jetzt auch in Teststraßen einzusetzen, sind nicht der Anreiz, der die Menschen zu den Tests bringen wird“, befürchtet Loacker und frägt sich weiterhin, wie die Bundesregierung das Ziel, die Tests weiter auszubauen, erreichen wolle. „Ziel muss sein, dass möglichst viele und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen regelmäßig Tests in Anspruch nehmen – und dafür muss es Anreize und Perspektiven geben. Beides fehlt weiterhin“, so Loacker, der noch einmal darauf hinweist, dass PCR-Gurgeltests an Schulen breit ausgerollt werden sollen. „Testen – zusammen mit funktionierender Kontaktnachverfolgung und Isolieren, sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit“, so Loacker abschließend.

