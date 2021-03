FPÖ - Hofer nach Videokonferenz: Unterstützung für betroffene Regionen zielführender als Notbremse durch Lockdown

Laut Regierung definitiv keine Reisefreiheit für Österreicher bis zum Sommer - Quarantäne nach Einreise bleibt auch für Länder mit geringer Inzidenz

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer hat heute im Rahmen der Videokonferenz mit Experten und Vertretern aller Parlamentsparteien unterstrichen, dass er alle Maßnahmen unterstützt, die evidenzbasiert zur Eindämmung der Virusausbreitung beitragen, Kollateralschäden so klein wie nur irgendwie möglich halten und von der Bevölkerung in der Praxis mitgetragen werden können. Norbert Hofer: „Ich sehe die Dauerschleife aus Lockdowns kritisch. Sie wird von den Menschen nicht mehr in jenem Ausmaß mitgetragen, wie es zu Beginn der Krise der Fall war und sind daher in der Wirksamkeit stark eingeschränkt. Das wurde auch in der Videokonferenz bestätigt. Wörtlich war davon die Rede, dass nicht die Maßnahmen wichtig seine, welche die Politik setze sondern das Bewusstsein, wie gefährlich das Virus sei. Ich warne jedoch davor, die Politik der Angstmache zu wiederholen. Denn es gibt auch eine erhebliche Zahl von mentalen Erkrankungen, selbst bei Kindern und Jugendlichen. Und es ist dringend notwendig, auch die Verhaltensforschung in den Kreis der Experten einzubinden. Das habe ich schon letzte Woche vorgeschlagen.“

Lockdowns bewirken mittlerweile, so Hofer, dass das gesellschaftliches Leben außerhalb des Familienverbandes im Schatten der Krise stattfindet: „Das liegt nicht daran, dass die Menschen nicht bereit wären, ihren Beitrag zu leisten. Wir befinden uns jedoch auch in einer psychosozialen Krise, in der freundschaftliche Kontakte dringend gesucht werden. Eine Kontakt-Prohibitions-Strategie für die Gastronomie und die Hotellerie sowie für den Kulturbereich ist daher aus meiner festen Überzeugung kein geeigneter Weg. Diese Branchen haben klare Konzepte zur Vermeidung von Ansteckungen präsentiert und wollen diese auch umsetzen. Dass Nachtlokale und Clubs in dieser Phase nicht aufsperren können, ist jedoch verständlich und sinnvoll.“

Die Vertreter der Bundesregierung und die anwesenden Experten haben heute zum Thema der Abriegelung von Wien oder anderen Ballungszentren angeführt, dass eine solche Maßnahme nicht umsetzbar sei. Stattdessen wolle man verstärkt auf Massentestungen und „Contact Tracing“ setzen. Der Bundeskanzler hat die Parlamentsparteien bei der Frage von legistischen Maßnahmen zur verstärkten Testung von Gruppen, die bisher nicht erfassbar waren, zum Handeln aufgefordert. Hofer warnt in diesem Zusammenhang jedoch vor der überschießenden Maßnahme einer direkten Testpflicht: „Stattdessen muss nach dem Modell Vorarlberg durch Heimtests ein niederschwelliger Zugang geschaffen werden und diese Tests sind auch anzuerkennen.“

Eine Absage erteilte das Gremium der Aufforderung Hofers, die Schulklassen mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Es wurde behauptet, dass die Qualitätsstandards bei den Geräten unterschiedlich seien. Dass auf dieser Basis nicht jene Geräte ins Betracht gezogen werden, welche hohe Qualitätsstandards aufweisen, ist zumindest fragwürdig. Denn letztendlich sind alle Maßnahmen zu setzen, welche die Pandemie evidenzbasiert eindämmen und die Experten haben zudem unterstrichen, dass die Schulen Treiber der hohen Fallzahlen seien. Hofer: „Letztendlich sind die Qualitätsstandards auch bei den Test mehr als unterschiedlich. Übrigens will die Regierung bei Lehrern künftig auf Tests der Firma Siemens setzen.“

Norbert Hofer: „Heute wurde auch angeführt, dass durch Testungen in Schulen eine Weiterverbreitung des Virus über den Familienverband sehr effizient verhindert werden könne. Warum dann ausgerechnet „Home Schooling“ als Modell zum Weg aus der Krise gewählt wurde und wird, konnte naturgemäß nicht beantwortet werden.“

Vorgeschlagen wurde vom freiheitlichen Bundesparteiobmann heute auch, statt einer „Notbremse“ in Form von Sanktionen, Sperren und Belastungen einen „Turbo“ an Maßnahmen mit Priorisierung auf drei Ebenen zu setzen, vor allem was die Impfung für alle jene anbelangt, die auf eine solche warten. Laut den anwesenden Experten will sich Zwei Drittel der Österreicher impfen lassen.

Hofers Modell der Schwerpunktsetzung auf drei Ebenen gestaltet sich wie folgt: Priorisierung nach Alter und Risikogruppen sowie nach dem jeweiligen Beruf (Gesundheitsberufe wurden ja bereits vorrangig behandelt).



Innerhalb dieser Gruppen Priorisierung nach Wohn-, Arbeits- oder Ausbildungsort auf Basis der jeweiligen 7-Tages Inzidenz



Zu berücksichtigen ist jeweils innerhalb obiger Gruppen, ob jemand in einem großen Familienverband lebt oder ob es im Haushalt Personen mit erhöhtem Risiko und mit Vorerkrankungen gibt.

Sorgen macht dem Gremium heute auch die Entwicklung in den Spitälern, nicht nur was die Covid-Fälle anbelangt sondern auch die verschobenen Operationen. Es gab jedoch keine Antwort darauf, wie Kapazitäten erhöht werden können.

Die Bundesregierung hat heute auch verlautbart, dass es definitiv keine Reisefreiheit für Österreicher geben wird. Die Quarantäne soll auch weiterhin für Einreisende aus Ländern gelten, die deutlich geringere Fallzahlen aufweisen als Österreich.

Auffallend war beim heutigen Gipfel, dass sich weder Vizekanzler noch Gesundheitsminister zu Wort gemeldet haben. Es waren außer den Vertretern der im Parlament vertretenen Parteien ausschließlich der Kanzler und die Experten am Wort.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at