Toto: Dreifachjackpot – jetzt geht es um 130.000 Euro

Jackpot in den ersten beiden Torwette Rängen

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es am Wochenende keinen Dreizehner bei Toto, und damit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot mit rund 130.000 Euro.

Gleich zehn Spielteilnehmern glückte ein Zwölfer und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 800 Euro. Wien und Oberösterreich waren je dreimal erfolgreich, Tirol zweimal sowie Vorarlberg und Niederösterreich je einmal.

Nachdem in der Vorwoche ein Salzburger den Torwette Topf ausgeräumt hatte, gab es am Wochenende keine fünf richtigen Ergebnisse, und es geht um einen Jackpot. Auch im zweiten Rang wartet ein Jackpot, da es auch keine vier richtigen Ergebnisse gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 12A ist am Mittwoch um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 11B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 115.162,84 – 130.000 Euro warten 10 Zwölfer zu je EUR 818,70 156 Elfer zu je EUR 11,60 1.021 Zehner zu je EUR 3,50 327 5er Bonus zu je EUR 4,60

Der richtige Tipp: 2 X 1 X 2 / X 2 2 1 1 1 X 2 2 2 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.381,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 552,77 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 345,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 145.117,22

Torwette-Resultate: +:+ +:+ 2:1 0:0 0:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at