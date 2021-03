„ORF III Kulturdienstag“: Doku „Habsburg und die Gärten des Südens“ in dreiteiligem „Erbe Österreich“-Abend

Außerdem: „Habsburgs Traum vom Süden – eine Spurensuche in Slowenien“ und neue Folge „Was schätzen Sie ..?“

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 23. März 2021, ist ein dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend auf den Spuren der Habsburger in Venedig und Slowenien unterwegs. Darauf folgt eine neue Ausgabe von „Was schätzen Sie ..?“. Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ um 9.30 Uhr außerdem wieder ein umfangreiches Nachrichtenupdate.

Im Hauptabend präsentiert „Erbe Österreich“ den Dokuzweiteiler „Habsburg und die Gärten des Südens“. Der erste Teil (20.15 Uhr) begibt sich „Auf Sisis Spuren in Venedig“. Venedig, einst gefürchtete Seemacht und wichtigstes europäisches Handelszentrum, wurde nach dem Sturz Napoleons einige Jahrzehnte von Österreich regiert. In dieser Zeit prägte die Habsburger Regentschaft die Stadt, darunter auch die Gartenkultur. Kaiserin Elisabeth spazierte gerne im sogenannten Hundertwasser-Garten und fertigte sogar eigenhändig Zeichnungen an. Mit exklusiven Bildern und historischem Fotomaterial zeigt die Doku die einstige Pracht einer der schönsten Städte der Welt. Teil zwei (21.05 Uhr) wandelt „Auf Maximilians Spuren in Venedig“. Danach veranlasst „Habsburgs Traum vom Süden“ zu einer „Spurensuche in Slowenien“ (21.55 Uhr) – vom Gestüt Lipica über das Barockschloss Štatenberg bis hin zum Triglav Nationalpark.

Zum Abschluss des „ORF III Kulturdienstags“ präsentiert Karl Hohenlohe eine neue Folge von „Was schätzen Sie ..? (22.45 Uhr), für die erneut kostbare Schätze aus den Vitrinen Österreichs geholt werden: Vom sakralen Kunstwerk, das in mühevoller Handarbeit restauriert wurde, bis hin zu Glasplatten, die eine sehr frühe Innovation der Fotografie darstellen. Die Expertinnen und Experten des Dorotheums führen in die Welt der seltenen Exponate.

