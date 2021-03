AK Pressegespräch am 24. März: Hygiene Austria – Schwarzarbeit und Lohndumping effektiv bekämpfen!

Wien (OTS) - Systematische Schwarzarbeit und Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen – das fand nach den aktuellen Erkenntnissen der Arbeitsrechtsberatung der AK Wien beim Maskenproduzenten Hygiene Austria statt. Diesen Praktiken – wie wir sie auch seit Jahren aus der Baubranche kennen – muss endlich ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Denn aktuell übersteigen die Gewinne, die gewisse Unternehmen durch Lohn- und Sozialdumping und systematische Schwarzbeschäftigung erzielen, die Strafen bei Weitem. Die AK fordert daher: Betrug darf sich nicht lohnen. Was der Gesetzgeber tun muss, um eine effektive Bekämpfung der Schwarzarbeit zu gewährleisten, erläutern Ihnen:

Christoph Klein, Direktor der AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Teamleiterin in der Abteilung Arbeitsrecht der AK Wien

Mittwoch, 24. März 2021, 10 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

