Das „TÜV AUSTRIA-Pickerl“ für brandschutztechnische Anlagen

TÜV AUSTRIA Fachverlag publiziert neues Kontrollbuch zur ordnungsgemäßen Überprüfung

Wien (OTS) - Das neue Kontrollbuch für alle im Brandschutz prüfpflichtigen Anlagen ist ein praktikables Einschreibebuch für die Brandschutzverantwortlichen. Damit können die vorgeschriebenen Kontrollen leichter durchgeführt werden.

Alles im Überblick

Brandschutz ist eine komplexe Materie, das Regelwerk vielschichtig. Was für Kraftfahrzeuge und Gasthermen gilt, gilt auch für brandschutztechnische Anlagen: Sie müssen in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und gewartet werden. Die gesetzliche Grundlage bildet die Arbeitsstättenverordnung. Oft ist es nicht leicht, den Überblick über alle durchzuführenden Kontrollen zu bewahren.

Neu am Markt

Das neue Prüfbuch berücksichtigt erstmalig alle im Brandschutz prüfpflichtigen Anlagen – von der Brandmelde- oder Löschwasseranlage bis zu Fluchtwegbeleuchtungen. Die Dokumentation zeigt auf einen Blick, wann welche Anlage kontrolliert wurde, wer die Prüfung durchführte und ob Mängel festgestellt wurden.

Das Einschreibbuch enthält Kontrolllisten für zwei Jahre sowie Aufkleber, die – an der Anlage angebracht – Auskunft darüber geben, dass ein Kontrollbuch über die entsprechende Anlage geführt wird.

Die Publikation basiert auf dem fundierten Fachwissen der beiden Brandschutz-Experten Erwin Gütl und Ing. Martin Swoboda, die als langjährige Ausbildner und Feuerwehrangehörige genau wissen, worauf es im Brandschutz ankommt.

Herausgeber ist die TÜV AUSTRIA Akademie, das Bildungsinstitut der TÜV AUSTRIA Group, Anbieter von Kursen und zertifizierten Lehrgängen in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität.

TÜV AUSTRIA Brandschutztag 25.3.2021

Der TÜV AUSTRIA Brandschutztag zieht jährlich über 300 Besucher an und findet am 25.3.2021 „hybrid“ – also live in Vösendorf und gleichzeitig online statt: tuv-akademie.at/brandschutztag



Kontrollbuch für brandschutztechnische Anlagen

Preis: EUR 37,90 (zzgl. USt und Versandkosten), TÜV AUSTRIA Fachverlag

tuvaustria.com/verlag



Brandschutzkurse: tuv-akademie.at/brandschutztag | tuv-akademie.at/kursprogramm/brandschutz

Technischer & Vorbeugender Brandschutz: tuvaustria.com/brandschutz

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Judith Martiska, Leitung Fachverlag, TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, E: judith.martiska @ tuv.at, T: +43 (0)5 0454-8176