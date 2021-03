Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

42 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 21. März 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 16. März 2021, im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich, bei dem ein 42-Jähriger kroatischer Staatsbürger getötet wurde. Der Fußgänger wollte die Fahrbahn überqueren, um zu einem Gasthof zu gelangen, wobei er von einem Pkw angefahren wurde. Der Pkw-Lenker versuchte noch auszuweichen, jedoch konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Von Unfallzeugen wurden bis zum Eintreffen der Rettungsteams sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt, jedoch verstarb der Fußgänger noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je einer auf einer Landesstraße und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Oberösterreich und in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei zwei Unfällen konnte die vermutliche Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 21. März 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 42 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 63 und 2019 waren es 54.

