Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

Zahlreiche Kettenpflichten in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Bundes- und Landesstraßen im Wald-, Most- und Industrieviertel sind heute, Samstag, überwiegend salznass bis matschig, in höheren Lagen muss mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Räum- und Streueinsätze sind im Gange. Im östlichen Weinviertel und Wiener Becken gibt es überwiegend salznasse Fahrbahnen.

Die Neuschneemengen belaufen sich auf bis zu 8 Zentimeter im Waldviertel (Zwettl), auf bis zu 15 Zentimeter im Weinviertel (Retz) und im Industrieviertel (Gloggnitz, Neunkirchen) und auf bis zu 30 Zentimeter im Mostviertel (Lilienfeld, Gaming).

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge besteht auf der L 4188 und der L 4189 im Bereich Hohe Wand sowie für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über den Ochsattel, den Rohrersattel und das Gscheid (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 23 über den Lahnsattel (Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge), der B 71 über den Zellerrain, der B 303 von Grund bis Kleinhaugsdorf, der L 72 über den Mühlbacher Berg (Kreuzung L 8304 bis Steinbach), der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, der L 138 zwischen Miesenbach und Puchberg am Schneeberg und der L 5217 Morigraben - Kirchberg bis Lilienfeld. Der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March ist gesperrt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

