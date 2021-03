Erfolgsprogramm der ÖH “Studieren Probieren” geht in neue Runde

Das Schnupperprogramm für Studieninteressierte startet ins Sommersemester 2021

Wien (OTS) - Das Erfolgsprojekt “Studieren Probieren” bietet Schüler_innen und anderen Studieninteressierten eine einzigartige Möglichkeit vorab in ihr Wunschstudium (Bachelor- und Diplomstudien) hineinzuschnuppern. Nach dem Besuch einer Lehrveranstaltung beantworten Betreuer_innen, welche selbst Studierende des nachgefragten Studiums sind, den Studieninteressierten Fragen zum Studium. Die Anmeldung für das Sommersemester 2021 startet mit 20. März 2021.

Der Besuch an einer regulären Lehrveranstaltung, begleitet von studentischen Betreuer_innen dieses Studiengangs, bietet Studieninteressierten einen unverfälschten Einblick ins Studium. Dieses Angebot trifft regelmäßig auf großes Interesse und wird positiv angenommen: Vergangenes Semester wurden 5950 Anmeldungen in 589 Veranstaltungen erfasst. In der Studierenden-Sozialerhebung 2019 wurde Studieren Probieren insgesamt als “sehr hilfreich” bei der Studienwahl bewertet, unter den abgefragten Beratungsangeboten an Hochschulen war es mit 79% sogar das “hilfreichste Angebot”. ÖH-Bundesvorsitzende Sabine Hanger dazu: “Wir freuen uns sehr, auch dieses Semester die Erfolgsaktion anbieten zu können. Jedes Semester profitieren tausende Studieninteressierte von ‘Studieren Probieren’, indem sie so sicher gehen können, ob ihr präferierter Studiengang auch wirklich der richtige für sie ist.”

Für das Sommersemester beginnt die Anmeldung für Studieninteressierte am 20. März 2021 hier: www.studierenprobieren.at/termine. Die Schnuppertermine finden zwischen dem 15. April 2021 und dem 15. Juni 2021 statt. Aufgrund der aktuellen Situation wird Studieren Probieren wie auch im vergangenen Semester größtenteils online stattfinden. Zusätzlich zu den angebotenen Terminen ist es für Studieninteressierte auch möglich, über ein Webformular Terminwünsche für noch nicht angebotene Studienrichtungen anzufragen. “Viele Studieninteressierte haben mehrere Interessensfelder oder sind unsicher, ob ein Studium an sich überhaupt die richtige Ausbildung ist. Ich empfehle besonders diesen Personen, von dem Programm Gebrauch zu machen”, so Hanger.

Organisiert wird das österreichweite Programm vom Referat für Studien- und Maturant_innenberatung der ÖH-Bundesvertretung. Studieren Probieren wurde 2009 als weiteres Serviceangebot für Studierende ins Leben gerufen und wird mit Unterstützung des BMBWF finanziert. Mit 200 Studienrichtungen an knapp 40 Standorten, erstreckt sich das Angebot von sehr bekannten Studienrichtungen wie Rechtswissenschaften, Medizin und Betriebswissenschaften bis hin zu unbekannteren Studiengängen wie Japanologie oder Green Building.







Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Tobias Hofstätter

Pressesprecher

+43 660 551 9943

tobias.hofstaetter @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at