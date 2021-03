Stadt Wien lädt zum Online-Symposium "Queere Jugendliche in Wien"

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr eröffnet das Online-Symposium, bei dem es um Lebensrealitäten und spezifische Angebote für LGBTIQ-Jugendliche in Wien geht.

Wien (OTS) - "Die Wiener Fortschrittskoalition hat sich zu einer Verbesserung der Jugendarbeit gerade auch für queere Jugendliche bekannt. Dieses Vorhaben starten wir nun gemeinsam mit der bereits etablierten LGBTIQ-Community in Wien. Wir schauen, welche bereits bestehenden Angebote sich bewähren und wo es noch offenen Bedarf und Unterversorgung in der Hilfestellung und Betreuung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und intergeschlechtlichen Jugendlichen in unserer Stadt gibt", so Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Die Corona-Situation macht eine Konferenz im Rathaus derzeit leider noch unmöglich. "Die in meinem Büro angesiedelte WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen richtet das Symposium daher online aus, denn es ist mir wichtig, zeitnahe mit unseren Vorbereitungsarbeiten zu einem Queeren Jugendzentrum zu starten", so Wiederkehr. Dabei ist für die Stadt Wien auch der Dialog mit den zahlreichen Vereinen der LGBTIQ-Community wichtig, die bereits seit vielen Jahren verlässliche PartnerInnen der Stadt Wien sind, wenn es um die Begleitung von queeren Jugendlichen geht.

"Queere Jugendarbeit stellt besondere Anforderungen an die Kompetenz der hier Tätigen, denn es braucht allgemeine sozialpädagogische Kompetenz gepaart mit Community-Knowhow. Immer noch ist es für queere Jugendliche nicht leicht, die eigene sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität wahrzunehmen, anzunehmen und in die eigene Persönlichkeit zu integrieren. Und wenn das geschafft ist, steht meist ein Coming-out an, ein oft jahrelanger Prozess, der auch im Jahr 2021 für viele eine große Herausforderung darstellt. Queere Jugendliche sind also eine besonders vulnerable Gruppe, die gute Unterstützungsangebote braucht", so Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt und Gastgeber des Symposiums.

In diesem werden aktuelle Diversity-Ansätze in der Wiener Jugendarbeit vorgestellt und die Lebensrealitäten queerer Jugendlicher in Wien beleuchtet. Dazu gibt es Inputs von Laura Schoch (MA 13) und Karin Schönpflug (IHS). Im Anschluss daran geben Peter Funk (HOSI Wien), Eva Fels (TransX), Florian Wibmer (WASt), Lisa Leitgeb (COURAGE Wien), Hikmet Kayahan (Es wird besser), Nin Langer (queerconexxion), Viktoria Veronese (Ausgesprochen!) und Verena Flunger (Regenbogenfamilienzentrum Wien) Einblicke in ihre Aktivitäten und stellen aus ihrer Sicht Herausforderungen und bestehende Versorgungslücken an eine urbane, moderne queere Jugendarbeit in Wien vor. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Diskussion der ReferentInnen mit TeilnehmerInnen am Symposium. Das Symposium wird vom IHS im Rahmen der aktuell laufenden Bedarfserhebung zum Thema aufgezeichnet und ausgewertet.

Zeit & Ort: Dienstag, 23.3.2021, 17.00 – 20.00 Uhr, Online

Programm: https://www.wien.gv.at/menschen/queer/veranstaltungen/online-symposium.html

Anmeldung: Die Teilnehme am Symposium ist kostenfrei, Anmeldung ist erforderlich: wast@gif.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Wolfgang Wilhelm, MAS MSc

Leiter

Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen

Büro der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz



T: +43 1 4000 81442

M: wolfgang.wilhelm @ wien.gv.at



OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSS