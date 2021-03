SPÖ-Termine von 22. März bis 28. März 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 22. März 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Tamara Ehs (Politikwissenschafterin und Demokratieberaterin) zum Thema „Krisendemokratie“. Nähere Informationen zur YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ finden Sie unter https://tinyurl.com/3h5rk8h7.

DIENSTAG, 23. März 2021:

13.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Diskussion „10 Jahre Arabischer Frühling: Rückblicke, Einblicke, Ausblicke“ ein. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/hkd5uhmn.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein ZOOM Live Talk/Facebook Live mit Noreena Hertz (economist, renowned thought leader, academic, author and broadcaster) zum Thema „Das einsame Jahrhundert“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/v5yn3637.

MITTWOCH, 24. März 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

14.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht am Online-Side Event zur Frauenstatuskommission der UN (CSW65) zum Thema „Women Leaders as Advocates for Equality and Inclusion of LGBTI Persons”. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/4hcc24b2.

DONNERSTAG, 25. März 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Podiumsdiskussion zum Thema „Parlamentswahlen in Bulgarien“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/papcmsav.

19.00 Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein ZOOM Live Talk/Facebook Live mit Amr Hamzawy (Senior Research Scholar am Zentrum für Demokratie und Entwicklung an der Stanford University, USA) zum Thema „PAX AUTOCRATICA“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/6vv44pbr.

FREITAG, 26. März 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

