„Sport am Sonntag“ mit Ski-Weltcup-Bilanz und Formel-1-Vorschau

Am 21. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 21. März 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Das Beste einer besonderen Weltcup-Saison

Die aufregendsten Szenen, die größten Erfolge, die emotionalsten Momente

Ski alpin: Vincent Kriechmayr im Gespräch

Der Doppelweltmeister und Gewinner des Super-G-Weltcups über die erfolgreichste Saison seiner Karriere.

Formel 1: Die große Saison-Vorschau & Toto Wolff im Live-Gespräch Der Mercedes-Teamchef vor dem Start in die neue Saison über Rekordmann Lewis Hamilton, den erneuten Kampf um den Titel und wie die neuen Regeln die Formel 1 verändern sollen.

