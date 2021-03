Schwarz/Mahrer: Neue Polizeiinspektion Meilenstein für mehr Sicherheit am Praterstern

Weitere Schritte müssen folgen – Neugestaltung des Platzes gemeinsam umsetzen – Alkoholverbot weiter beibehalten

Wien (OTS) - „Mit der heutigen Eröffnung der Polizeiinspektion am Praterstern wurde ein weiterer Meilenstein für mehr Sicherheit im Bezirk gesetzt sowie eine langjährige Forderung der neuen Volkspartei Wien erfüllt“, so die Leopoldstädter Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz und Sicherheitssprecher Karl Mahrer anlässlich der heutigen Eröffnung. „Sicherheit ist ein elementares Grundbedürfnis, das in der Vergangenheit am Praterstern nicht immer gewährleistet war. Durch das konstruktive Zusammenwirken von Bund, Stadt und ÖBB konnte dieser wichtige Erfolg möglich gemacht werden“, so Mahrer, der seinen Dank allen Beteiligten ausspricht, die an der Realisierung mitgewirkt haben.

„Die neue Polizeiinspektion wird einen essentiellen Beitrag dafür leisten, den Praterstern zu einem sicheren Platz zu machen, der von der Bevölkerung künftig gerne und angstfrei genutzt werden kann“, so Mahrer weiter. Die im Raum stehende Aufhebung des Alkoholverbotes sei in dieser Phase nicht nachvollziehbar und sollte erst umgesetzt werden, wenn klar wird, dass die Neugestaltung des Platzes und die Arbeit der Polizei vor Ort zu einer stabilen Situation am Praterstern führt.

Die neue Polizeiinspektion sei ein wichtiger Schritt gewesen. "Die Neugestaltung des Pratersterns ist jedoch die nächste wichtige Maßnahme, die gut überlegt sein muss, damit die Aussicht auf einen angstfreien Praterstern in Zukunft auch Wirklichkeit wird“, so die Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz abschließend.

