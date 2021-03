Grüne Wien/Kunrath, Aslan: „Krisen verstärken Rassismus – gerade jetzt müssen wir wachsam sein“

Wien (OTS) - Am Sonntag 21. März 2021, ist Internationaler Tag gegen Rassismus. Ein Tag der daran erinnert, dass Rassismus noch immer präsent ist. Gerade jetzt. „Krisen verschärfen in der Regel Diskriminierung noch weiter, weil nach Sündenböcken gesucht wird“, sagt Nikolaus Kunrath, Gemeinderat der Grünen Wien. „Auch die veränderten Bestimmung durch die Corona-Pandemie wirken wie ein Brandbeschleuniger in der Gesellschaft.“ Dieser Eindruck zeigt sich auch im ZARA-Antirassismusbericht 2020, der in einem eigenen Abschnitt festhält, dass die Diskussion zu Covid 19 zum Teil systematisch genutzt wird, um rassistische Vorurteile zu schüren und Ängste zu mobilisieren. „Dem müssen wir uns alle entgegenstellen“, so Kunrath.

„Rassismus wird in Österreich noch immer nicht ernst genug genommen. Das darf nicht sein“, sagt Berivan Aslan, Grüne Gemeinderätin. „Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass für viele Betroffene alltagsbestimmend ist. Egal ob im privaten Bereich oder auf struktureller Ebene, es sind noch immer Menschen mit Migrations- und Fluchtbiographie, die die größten Verlierer*innen sind.“ Dass Rassismus keineswegs abnimmt, bestätigen auch die Zahlen aus dem aktuellen ZARA Rassismus Report 2020: Insgesamt wurden bei ZARA 3.039 Meldungen von rassistischer Diskriminierung 2020 bearbeitet – das ist um ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch im Bereich Internet verdoppelten sich die Meldungen im Vergleich. Gleich ein Viertel aller Meldungen betrifft Rassismus, der sich explizit aufgrund der Hautfarbe gegen Schwarze Menschen und People of Colour richtet – bei den Bereichen Arbeitswelt und dem Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sind es gar ein Drittel.

„Wir werden weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen um Rassismus auf allen Ebenen zu bekämpfen und das Black Voices Matter-Volksbegehren unterstützen. Als Grüne ist unsere Vision eine Welt ohne Hass und Hetze – und dafür stehen wir auch ein. Aus diesem Grund unterstützen wir die Demonstration Aufstehen gegen Rassismus und Faschismus! Am 20. März in Wien“, sind sich Aslan und Kunrath einig.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at