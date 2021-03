23. Bezirk: Ausstellung „Kinos, Theater und Varietés“

Wien (OTS/RK) - Im Liesinger Bezirksmuseum (23., Canavesegasse 24) gibt es ab sofort eine liebevoll gestaltete Sonder-Ausstellung zu sehen, in der über verschiedene Unterhaltungsstätten im 23. Bezirk berichtet wird. Die Schau hat den Titel „Kinos, Theater und Varietés in Liesing“. Eine kostenlose Besichtigung ist bis Samstag, 26. Juni, möglich. Offen ist das Museum jeweils am Samstag (9.00 bis 12.00 Uhr) sowie am Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr). Mit Zeittafeln, Standortangaben und Fotoaufnahmen werden die Besucherinnen und Besucher beispielsweise über das „Maurer Park-Kino“, das „Zentral-Kino Atzgersdorf“ und das „Elite-Kino Inzersdorf“ informiert. Weiters stehen das „Kino Siebenhirten“ und die „Rodauner Lichtspiele“ im Fokus. Auskunft: Telefon 869 88 96 (während der Öffnungsstunden).

Andere interessante Erläuterungen betreffen das „Stadttheater – Lichtspiele Liesing“, das ab 1918 in der Gastwirtschaft „Zu den 3 Raaben“ in der Perchtoldsdorfer Straße bestand. Außerdem verweist diese Sonder-Ausstellung auf das „Dilettantentheater Mauer“ der Familie Hörbiger (1921-1937) in einem Restaurant am Maurer Hauptplatz. Ferner nimmt das Bezirkshistoriker-Team das Thema „Drehort Liesing“ unter die Lupe und erinnert an das Tun von Hugo von Hoffmannsthal im „Rodauner Fuchsschlössel“ in der Ketzergasse. Das Publikum hat Corona-Richtlinien zu befolgen (FFP2-Schutzmasken, Abstände, Desinfektion, Personengrenzen). An Feiertagen, an schulfreien Tagen sowie in den Monaten Juli und August bleiben die Museumsräume stets geschlossen. Fragen über das Museum sowie über die Sonder-Ausstellung beantwortet der auf ehrenamtlicher Basis tätige Leiter, Maximilian Stony, gerne per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

