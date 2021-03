Bundesjugendvertretung: Vorsitz und Vorstand neu gewählt!

Weichen für die nächsten zwei Jahre Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche gestellt

Wien (OTS) - Bei der Vollversammlung der Bundesjugendvertretung (BJV) wurden am Donnerstag, 18. März, das Vorsitzteam und der Vorstand für die nächsten zwei Jahre von allen Mitgliedsorganisationen gewählt. Sabir Ansari (Muslimische Jugend Österreich), Julian Christian (Junge ÖVP), Fiona Herzog (Sozialistische Jugend Österreich) und Sabrina Prochaska (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs) sind ab nun in der Funktion der Vorsitzenden der BJV tätig. Weitere acht VertreterInnen unterschiedlicher Mitgliedsorganisationen wurden in den Vorstand gewählt.

Mit viel Elan und Motivation starten das neue Vorsitzteam und der Vorstand in ihre Arbeit. Im Jubiläumsjahr der BJV, die heuer ihren 20. Geburtstag feiert, widmet sich die Interessenvertretung junger Menschen insbesondere Themen mit großem aktuellen Handlungsbedarf, wie z.B. Kinderrechte, Kinderarmut oder der Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, deren Angebot und Einsatz in der Coronavirus-Pandemie wichtiger denn je wurde.

Das Vorsitzteam setzt sich zusammen aus:

Sabir Ansari (Muslimische Jugend Österreich)

Julian Christian (Junge ÖVP)

Fiona Herzog (Sozialistische Jugend Österreich)

Sabrina Prochaska (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs)



Darüber hinaus sind im Vorstand vertreten:

Rafael Haigermoser (Katholische Jugend Österreich)

Alexandra Hilkenmeier (Katholische Jungschar Österreichs)

Elisabeth Ivancich (Landjugend Österreich)

Desiree Lirnberger (Österreichische Trachtenjugend)

Philipp Ovszenik (Österreichische Gewerkschaftsjugend)

Julius Pilz (Österreichische Kinderfreunde / Rote Falken)

Anna Steinhauser (Aktion kritischer Schüler_innen)

Philipp Türke (Schülerunion Österreich)



