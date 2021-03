VP-Generalsekretär Melchior: „Kaum zurück auf der politischen Bühne, schlägt Querulant Doskozil neuerlich wild um sich“

Doskozil leidet offensichtlich unter der zunehmenden parteiinternen Beliebtheit Rendi-Wagners

Wien (OTS) - „Kaum ist Querulant Hans Peter Doskozil zurück auf der politischen Bühne, schlägt er neuerlich mit unsachlicher Kritik wild um sich. Anstatt endlich an den gemeinsamen Sitzungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten teilzunehmen, wendet er sich an die Medien, um seine eigene SPÖ-Parteichefin, die Bundesregierung sowie die gesamte Bevölkerung zu belehren. Seit Beginn der Krise hat Doskozil nichts Konstruktives zur Pandemiebewältigung beigetragen, denn er hat jegliche politischen Entscheidungen stets seinem Gesundheitslandesrat zugeschoben – und trotzdem betont Oberlehrer Doskozil bei jeder Gelegenheit, alles besser zu wissen. Querulant Doskozil soll seine Rückkehr auf die politische Bühne lieber dazu nützen, um seiner Rolle als Landeshauptmann gerecht zu werden und sich in die Krisenbewältigung einzubringen anstatt aus Gründen der persönlichen Profilierung gegen Rendi-Wagner sowie die Bundesregierung zu intrigieren. Immerhin hat das Burgenland eine der höchsten Inzidenzen österreichweit“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Offensichtlich leidet SPÖ-Landeshauptmann Doskozil darunter, dass Rendi-Wagner als Parteichefin inzwischen viel beliebter ist als er. Diese innerparteilichen Entwicklungen dürften auch die Erklärung dafür sein, dass Doskozil zunehmend gekränkt um sich schlägt“, so Melchior abschließend.

