Huawei ist Weltmarktführer bei Glasfaser-Netzwerken

Wien (OTS) - Die Analysten der Dell'Oro Group haben einen Bericht über den globalen Marktanteil von Produkten mit festem Breitbandzugang veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die optischen Netzwerkterminals (ONTs) von Huawei im Jahr 2020 einen weltweiten Marktanteil von 34 Prozent erreicht haben. Damit ist Huawei Weltmarktführer in diesem Bereich.

Insgesamt hat das globale Technologieunternehmen Huawei weltweit mehr als 300 Millionen ONTs ausgeliefert. ONT ist eine Einheit, die als Bindeglied zwischen dem Glasfasernetzwerk und dem Endverbraucher fungiert. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Glasfasernetzen und Breitbanddiensten werden Heimnetzwerke rein optisch, Heimgateways bekommen WLAN-ONTs mit Dualband- oder WiFi 6-Funktionalität. Im Jahr 2020 brachte Huawei die branchenweit erste FTTR-Lösung (HomePON Gigabit Fibre to the Room) auf den Markt, bei der herkömmliche Stromkabel und Netzwerkkabel für WLAN-Netzwerke durch Glasfaser ersetzt werden. Die Smart ONTs OptiXstar WiFi 6 von Huawei integrieren Funktionen von optischen Modems und Routern. Auf diese Weise kann zu jeder Zeit im Unternehmen oder im Eigenheim eine stabile Gigabit-Verbindungen gewährleistet werden.

50 Prozent niedrigere Latenz

Derzeit wird die HomePON-Lösung von Huawei von zwölf Betreibern in zehn Provinzen Chinas kommerziell eingesetzt, um FTTR-Breitbandnetze für Privathaushalte mit Premium-Gigabit-Erfahrung aufzubauen. Im Jahr 2020 brachte Huawei außerdem das branchenweit erste ONT für eingebettete AI (eAI) auf den Markt, mit dem klassische Anwendungsszenarien wie Online-Kurse, Videos oder Downloads intelligent identifiziert werden können. Diese Funktion kann die Latenz von VIP-Diensten um mehr als 50 Prozent reduzieren und sicherstellen, dass diese Dienste reibungslos ausgeführt werden können, ohne dass Frames einfrieren. Bislang wurde diese Technologie in zehn Ländern weltweit kommerziell eingesetzt. Um die Glasfaserabdeckung und die Geschwindigkeitsbeschleunigung für ländliche Gebiete zu realisieren, bieten die Dualband-ONTs der OptiXstar-Serie von Huawei stabile WLAN-Netzwerke, um die Benutzererfahrung in Szenarien wie Video-Backhaul, Live-Übertragung, Online-Weiterbildung sowie E-Commerce und vieles mehr zu gewährleisten.

Als weltweit führender Anbieter von Ultra-Breitband-Lösungen sind die Gigabit- und WiFi 6 ONTs von Huawei in Betreibernetzen in China, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Europa bereits weit verbreitet. Darüber hinaus arbeitet Huawei mit Industriepartnern in der Lieferkette zusammen, um Innovationen in der Heimnetzwerkbranche zu fördern und Benutzern in allen Anwendungs-Bereichen ein optimales Serviceerlebnis zu bieten.

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:

