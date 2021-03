Frankreich hebt seine national verpflichtende Herkunftskennzeichnung wegen Verstoßes gegen EU-Recht auf

Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, dass sich das österreichische Landwirtschaftsministerium an Frankreich ein Beispiel nimmt und endlich klug umdenkt. Das Vorhaben einer rein national verpflichtenden Herkunftskennzeichnung, die nur unsere heimischen Hersteller trifft, widerspricht eindeutig EU-Recht. Darüber hinaus ist es auch zum aktuellen Zeitpunkt, in der schwersten Wirtschaftskrise seit 1945, ein politischer Fehlgriff. Denn damit werden die österreichischen Hersteller und ihre Lebensmittel ‚Made in Austria‘ gegenüber ihren internationalen Mitbewerbern bewusst geschwächt. Statt unsere Lebensmittelindustrie gerade jetzt in der Coronakrise zu unterstützen, werden ihr mit Gold Plating Hürden und Bürokratie in den Weg gelegt. Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu blicken und neue agrarpolitische Strategien zu entwickeln

Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

