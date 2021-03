Berlin sicherer als Kassel? (FOTO)

München (ots) - Laut Statistik zählt Kassel im konkreten Städtevergleich pro 100.000 Einwohner:innen die meisten schweren Delikte wie Mord und Totschlag, dicht gefolgt von Bremerhaven und Pforzheim - und machen sie deshalb aktuell zu den gefährlichsten Städten Deutschlands. Im Vergleich: In der Hauptstadt Berlin gab es in diesem Verhältnis nur 2,9 Fälle.(1) Wäre Kassel so groß wie Berlin, läge die Opferzahl bei derselben Mord- und Totschlagrate bei über 414 Fällen.

90 Prozent der Straftäter sind männlich

Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten zeigt unter anderem deutlich, dass die Täter im Durchschnitt fast 90 Prozent männlich sind. In Hessen befinden sich unter den insgesamt 350 Tatverdächtigen lediglich 42 Frauen. Meist leben die Täter im unmittelbaren Umfeld ihrer Opfer. Ob Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder Kollegen - die Beziehungstaten sind die häufigsten unter den Morddelikten.(2) Zudem schaurig aber wahr: Laut Bundeskriminalamt bleiben in Deutschland rund zehn Prozent aller Morde ungelöst und werden im Zweifel ein Cold Case.

Gefährdet im Eigenheim: Gewalt statt Einbruch

Die aktuellen Entwicklungen lassen zwar vermuten, dass die Zahl der schweren Delikte gesunken ist, was durch die weltweite Covid-19-Pandemie erklärt werden kann: Sie drängt die Deutschen zu mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Das Resultat: Obwohl die deutschlandweite Kriminalität wie Einbrüche, Drogendelikte und Taschendiebstähle während der Pandemie gesunken sind, registrieren Beratungsstellen und Schutzhäuser einen dramatischen Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt. Bereits vor der Pandemie erlebte jede dritte Frau Gewalt durch ihren Partner. Die registrierten Fälle sind in Zeiten von Lockdown und Home-Office weiter gestiegen und zeigen, Frauen und Kinder sind umso stärker betroffen. In Kassel stieg die Kindeswohlgefährdung von 376 Fälle auf 491 Fälle.(3) Die häusliche Gewalt innerhalb von Partnerschaften stieg 2019 auf 34 Prozent. In der Hauptstadt Berlin ist 2020 die Zahl der häuslichen Gewalt nach dem ersten Lockdown im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus um 30 Prozent gestiegen.(4) Auch die Verletzungen werden schwerer. Täter:innen nutzen zunehmend Stöcke und Gürtel und würgen ihre Opfer häufiger.

Wahre Verbrechen im Fokus der Deutschen

Gewaltverbrechen sind Teil unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Dabei ist es ein grundlegendes Bedürfnis, die Schicksale hinter den Kriminalfällen aufzuarbeiten, Motive von Täter:innen zu verstehen, aber auch die Rolle des Opfers besser einordnen zu können. Viele Kriminalfälle geben weiterhin Rätsel auf, während andere wahre Geschichten in Vergessenheit geraten. Sky Deutschland ruft für diese Schicksale ab 1. April 2021 einen neuen Sender ins Leben - Sky Crime - und zeigt dabei, als eines der vielen Highlights, die Sky Original Dokumentation über die Klinik Morde von Niels Högel. Warum wurde ein Krankenpfleger zum Serienmörder und wie hat er seine Opfer im Klinikalltag ausgewählt? Der neue Sender schaut hinter die Kulissen und erklärt, warum Täter:innen zu solchen werden, woher ihre Motivation zur Gewalt kommt und vor allem, wer die Schuldigen sind.

(1) Bundeskriminalamt, Statista

(2) Bundeskriminalamt

(3) Exklusivrecherche Correctiv.Lokal

(4) Berliner Gewaltschutzambulanz

