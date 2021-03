Neues Design für „Oberösterreich heute“

„Die Zukunft“ beginnt am 22. März 2021

Linz (OTS) - „Oberösterreich heute“ bekommt ein völlig neues Aussehen. Ab Montag, 22. März 2021 sendet der ORF Oberösterreich aus seinem neuen Studio am Europaplatz in Linz. Damit erhält die erfolgreiche Regionalsendung nach mehr als 18 Jahren ein neues Erscheinungsbild und mehr Möglichkeiten der modernen Präsentation, um auch dem steigenden Informationsbedarf des Publikums gerecht zu werden. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig verlässliche und anschauliche Nachrichten sind. In der Coronakrise hatte „Oberösterreich heute“ die höchsten Einschaltquoten seit 20 Jahren.

Große LED-Wände und ein kreatives Möbelstück:

Im neuen halbkreisförmigen Studio bildet künftig ein moderner Moderationstisch den Mittelpunkt. Das deutlich kreativere Möbelstück schafft eine zusätzliche Sitzgelegenheit für mögliche künftige Formate. Zwei große LED-Wände sorgen nicht nur dafür, dass Bilder künftig noch eindrucksvoller präsentiert werden können, sie bieten auch neue Möglichkeiten, Grafiken darzustellen. Der Wechsel von einem zum anderen Bildschirm während einer Moderation ist ebenfalls möglich und bringt mehr Bewegung ins Studio.

Für das Design des neuen Studios sind Architekt Christian Elgner und ORF Art-Director Michael Hajek verantwortlich. Mit Materialien wie Holzelementen und mit neuen Farbstimmungen soll zusätzlich eine angenehme Atmosphäre entstehen. Moderiert wird die Sendung von unserem bewährten Moderatoren-Team Jutta Mocuba, Maria Theiner, Katharina Schaber, Gernot Hörmann und Klaus Obereder.

„Mit dem neuen Studio bekommt ‚Oberösterreich heute‘ ein modernes, elegantes und zukunftsweisendes Gesicht“, betont ORF Oberösterreich-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer, „das neue Studio ist ein absoluter Quantensprung und bietet eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten während der Sendung. Die Präsentation wird ansprechender, übersichtlicher und mit moderner Graphik visuell unterstützt.“

„Mit dem neuen Studio können wir unsere aktuellen Informationen noch viel attraktiver und abwechslungsreicher präsentieren“, unterstreicht auch Chefredakteur Dr. Johannes Jetschgo.

Erste Sendung aus dem neuen Studio am Montag, 22. März 2021:

Für den vierwöchigen Umbau ist Hubert Hawel, der Technische Leiter des ORF Oberösterreich, verantwortlich. Projektleiter ist Regisseur Wolfgang Marecek, der die neuen technischen Möglichkeiten ausgelotet hat. Moderator Klaus Obereder wird die Zuseherinnen und Zuseher am Montag, 22. März erstmals aus dem neuen Studio begrüßen.

„Bundesland heute“ ist mit 56 % Marktanteil und einer Reichweite von knapp 1,4 Millionen Seherinnen und Sehern pro Tag im Vorjahr gemeinsam mit der „Zeit im Bild“ die meistgesehene tägliche Sendung des ORF. Das Interesse der Seherinnen und Seher ist insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie deutlich gewachsen. So hat „Oberösterreich heute“ während der Pandemie an einem Tag über 400.000 Seherinnen und Seher verzeichnet. Das ist absoluter Rekord in der Geschichte von „Oberösterreich heute“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at