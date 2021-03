Junge ÖVP: Julian Christian als Vorsitzender der BJV gewählt

Nach Ausscheiden im Jahr 2019 stellt die Junge ÖVP mit Julian Christian wieder den Vorsitz in der Bundesjugendvertretung

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Vollversammlung der Bundesjugendvertretung wurde Julian Christian in das Vorsitzteam der BJV gewählt. Der 23-jährige gebürtige Wiener engagiert sich bereits seit einigen Jahren in der Politik – unter anderem als Obmann der Jungen ÖVP Ottakring sowie seit 2019 im Präsidium der Bundesjugendvertretung. Neben der Mitarbeit in der Österreichischen Hochschüler*innenschaft ist Christian seit der Gemeinderatswahl letzten Jahres auch Jugendbezirksrat in Ottakring.

„Die kommenden Jahre werden geprägt sein von der Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorsitzteam möchte ich mich daher besonders für alle Kinder und Jugendlichen in Österreich einsetzen, die von der Krise hart getroffen wurden – sei es durch soziale Isolation oder wegen entstandener Bildungslücken“ so Julian Christian. „Es wird eine starke Vertretungsarbeit brauchen und ich will meinen Teil dazu beitragen!“

Erfreut zeigt sich auch die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm: „Ich bin froh, dass wir als größte politische Jugendorganisation Österreichs nach dem Ausscheiden 2019 nun endlich wieder den Vorsitz in der Bundesjugendvertretung stellen. Julian Christian ist dank seines langjährigen Engagements in der Jugendpolitik bestens geeignet für seine neue Funktion. Ich wünsche ihm viel Erfolg als Vorsitzender der BJV und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!“

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Esther Salzmann

01 40126 444

esther.salzmann @ junge.oevp.at