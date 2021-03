NEOS zu Klimastreik: Menschen gehen für Kampf gegen Klimawandel auf die Straße

Bernhard/Shetty: „Zeit des Redens ist vorbei, endlich Taten setzen!“

Wien (OTS) - „Wir steuern immer noch auf eine globale Katastrophe zu und es wird zu wenig dagegen getan. Wir NEOS unterstützen die 'Fridays For Future’-Bewegung und verstehen den Frust mit den langsamen Fortschritten. Ja, kleine Schritte werden gesetzt, aber konkrete Maßnahmen in entscheidenden Bereichen fehlen, Die Ökologisierung des Steuersystems, die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen oder im Verkehrsbereich“, betont Bernhard. „Auch der Entschließungsantrag der Regierung nach dem Klimavolksbegehren geht nicht weit genug, hier werden wir uns einbringen um einen ambitionierten gemeinsamen Antrag zu ermöglichen und den Kampf gegen den Klimawandel endlich in Gesetze zu gießen.“



Yannick Shetty sichert seine Unterstützung der Jugend im Kampf gegen den Klimawandel zu: „Der Klimawandel betrifft junge Menschen ganz massiv, denn immerhin müssen sie in Zukunft in einer Welt leben, die wir Erwachsene ihnen hinterlassen. Deshalb müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen diesen Planeten noch einigermaßen lebenswert vorfinden. Es ist schön zu sehen, wie viele junge Menschen sich für eine bessere Welt und eine gerechte Umweltpolitik einsetzen. Jetzt ist die Zeit der netten Worte und Pressekonferenzen vorbei, es muss gehandelt werden.“

