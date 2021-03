oe24.TV mit Rekord-Quote im März und 2,5 Prozent Marktanteil (12-49) gestern

In der ersten Monatshälfte März Steigerung auf 1,7 Prozent Marktanteil (12–49) und 1,2 Millionen Seher (kum. NRW 12+) – gestern bereits 240.000 Zuseher (NRW 12+) bei Fellner! Live

Wien (OTS) - Die erste Monatshälfte des März 2021 bringt laut Teletest wieder neue Rekordwerte für Österreichs neuen Nachrichten-Sender oe24.TV.

In der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) steigert sich oe24.TV bereits auf 1,7 Prozent Marktanteil (1.–17. März 2021). Das ist ein weiterer kräftiger Zuwachs um mehr als 20 Prozent gegenüber 1,4 Prozent im Vormonat Februar und gegenüber 1,3 Prozent im Lockdown-Monat März 2020.

In der Gesamtzielgruppe über 12 Jahren beträgt der Marktanteil von oe24.TV in der ersten März-Hälfte (1.–17.3.2021) bereits 1,24 Prozent gegenüber 0,9 Prozent im März des Vorjahres. Insgesamt sahen in den ersten beiden März-Wochen bereits 1,2 Millionen (kum. NRW 12+) Österreicher oe24.TV – ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wie stark oe24.TV derzeit wächst, zeigt alleine der gestrige Mittwoch (17.3.2021). In der Werbezielgruppe (12–49) erreichte oe24.TV gestern bereits einen Marktanteil von 2,5 Prozent und lag damit im Ranking aller in Österreich empfangbaren Privat-TV-Sender bereits auf Platz 10. Der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung lag gestern schon bei 1,8 Prozent.

Herausragend war dabei die Zuseherzahl bei Fellner! Live mit einem Interview des Bundeskanzlers und dem Kult-Duell Cap-Westenthaler, das zwischen 21 und 23.30 Uhr insgesamt 240.000 Zuseher (NRW 12+) und einen Marktanteil (12-49) von 2,6 Prozent erreichen konnte, mit einem Spitzenwert von sogar 5,2 Prozent (23.00-23.15 Uhr).

Im Spätabend ab 0.00 Uhr war oe24.TV mit der Wiederholung von Fellner! Live bei einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49) sogar erstmals der führende Privat-TV-Sender im gesamten TV-Angebot.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschienen vorläufig gewichtet, März-Daten: 1-17.3.2021, Fellner! Live 21.00-23.30, Spätabend 00.00-01.00, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

