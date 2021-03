Anderl: Arbeiterkammer unterstützt Fridays for Future

AK Präsidentin Renate Anderl wird um 12:20 Uhr am Schwarzenbergplatz eine Rede halten

Wien (OTS) - Bereits zum siebenten Mal findet am Freitag, 19 März, der weltweite Klimastreik statt. Auch die Arbeiterkammer nimmt daran teil. „Wir unterstützen Fridays for Future selbstverständlich. Die AK ist die Institution, die Klimapolitik als primär soziale Frage thematisiert“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl.

„Wenn wir sicherstellen wollen, dass unser Planet auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt, führt am Ziel einer EU-weiten Klimaneutralität kein Weg vorbei“, so Anderl weiter. Dafür braucht es einen Umbau des Wirtschaftssystems. Dieser Strukturwandel muss aber gerecht geschehen, Stichwort: Just Transition.

Gerade in der aktuellen Situation – Corona-Krise, Klimakrise, Beschäftigungskrise – müssen soziale Sicherheit und sichere Einkommen im Mittelpunkt stehen. „Auch rasche Investitionen in den Klimaschutz sind jetzt ganz wichtig, weil sie uns in der Klima- und in der Beschäftigungskrise gleichzeitig helfen. Zur gleichen Zeit müssen umfassende Maßnahmen im Bereich der Qualifikation, Aus- und Weiterbildung gesetzt werden“, fordert Anderl.

Die AK-Präsidentin mahnt, dass die Finanzierung der Energiewende den Fokus auf soziale Ausgewogenheit legen muss, damit keine „Zwei-Klassen-Energiegesellschaft“ entsteht. Außerdem braucht es zielgerichtete Maßnahmen, um Energiearmut zu bekämpfen.

Klimagerechtigkeit für alle muss das Ziel sein. „Lasst uns loslegen – gemeinsam schaffen wir die Klimawende“, so Anderl.

