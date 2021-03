ORF-Radios: Zahlreiche europäische Radiosender spielen „You‘ll Never Walk Alone“ am 19. März um 8.45 Uhr

Wien (OTS) - Vergangenes Jahr haben auf Initiative des niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks 180 europäische Radiosender gleichzeitig das Lied „You‘ll Never Walk Alone“ von Gerry and the Pacemakers gespielt. Unter dem Motto „Let’s go Europe, you’ll never walk alone“ ruft der belgische öffentlich-rechtliche Rundfunk am morgigen Freitag (19.3.) dazu auf, wiederum die Menschen mit der Kraft der Musik zu vereinen. Um 8.45 Uhr wird erneut quer durch Europa „You‘ll Never Walk Alone“ erklingen - auch in Ö1, Ö3, FM4 und den ORF-Regionalradios.

Der belgische Radiomoderator Sven Pichal von Radio 2 über die heurige Initiative: „Die Corona-Maßnahmen lasten weiterhin schwer auf uns allen. Deshalb fühlt sich dies wie der perfekte Zeitpunkt an, sich wieder die Hände zu reichen und die Menschen mit der Kraft der Musik zu vereinen. Nehmen wir uns etwas Zeit, um über die schwierigen, aber auch die ermutigenden und inspirierenden Momente des vergangenen Jahres nachzudenken.“ Zahlreiche europäische Radiosender spielen daher morgen um 8.45 Uhr „You‘ll Never Walk Alone“ – von Ö1, Ö3, FM4 und den ORF-Regionalradios in Österreich über Stationen in Belgien, Deutschland, Zypern, den Niederlanden, Rumänien oder Portugal bis zu Radios in Spanien, Litauen und zahlreichen weiteren Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at