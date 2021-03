SPÖ-Hammerschmid erfreut über EU-Finanzierung von forschungsintensiven, jungen Unternehmen

Exzellente Forschung auf allen Ebenen sichert Innovationskraft und die wirtschaftliche Zukunft der EU

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sprecherin für Forschung und Innovation Sonja Hammerschmid begrüßt am Donnerstag den Vorstoß der EU-Kommission zur Forschungsfinanzierung in einer Gesamthöhe von zehn Milliarden Euro:

„Die Einrichtung des European Innovation Councils und seine großzügige Ausstattung sind eine gute Nachricht für Forschung und Innovation. Die Überführung von Forschungsergebnissen in innovative markttaugliche Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in den Mittelpunkt dieses Fonds zu stellen, ist ein wichtiges Signal.“ ****

Die Abgeordnete lobt dabei ausdrücklich die Programme der Austria Wirtschaftsservice: „Das AWS ist mit den Preseed und Seedinstrumenten seit Jahrzehnten Vorreiter und Best Practice-Modell in der Finanzierung von High-Tech-Start-Ups. Denn sie sind es, die die Weiterentwicklung zu marktreifen Produkten treiben. Allerdings liegt in den frühen, noch sehr risikobehafteten Phasen massives Versagen des Kapitalmarktes vor. Es freut mich daher sehr, dass das jetzt auch auf europäischer Ebene erkannt und unterstützt wird“, erklärt Hammerschmid und fordert rege Teilnahme von der österreichischen Bundesregierung ein. „Die Forschungsmilliarden wollen auch abgeholt und eingesetzt werden. Die Bundesregierung darf diese tolle Gelegenheit nicht verschlafn!“, schließt die Abgeordnete. (Schluss) up/mp/sd

