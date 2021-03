Geschäftsführer von Amgen Lauri Lindgren in den Vorstand der PHARMIG berufen

Wien (OTS) - Erweiterung des Vorstandes der PHARMIG: Lauri Lindgren wurde mit 12. März 2021 in den Vorstand der PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs berufen. Der erfahrene Manager und studierte Pharmazeut leitet seit Juli 2019 die Niederlassung des internationalen Biotechnologieunternehmens Amgen in Wien.

Der gebürtige Finne Lauri Lindgren möchte seine breite internationale Erfahrung in den Verband einbringen. Vor seiner Tätigkeit in Österreich leitete er Amgens Niederlassungen in Finnland und Schweden, war Vorstandsmitglied der Interessensvertretung der pharmazeutischen Industrie in Schweden und war in der Europazentrale von Amgen in der Schweiz tätig.

„Es freut mich sehr, dass man mich gefragt hat, ob ich bereit bin, Verantwortung in der PHARMIG zu übernehmen“, meinte Lauri Lindgren zu seiner Bestellung. „Ich denke, die COVID-19 Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass die pharmazeutische Industrie offen in den Dialog tritt, erklärt, aufklärt und informiert“.

Auch persönlich sieht Lauri Lindgren die Berufung in den Vorstand als einen wichtigen Schritt: „Nach eineinhalb Jahren in Österreich habe ich das Gefühl, nun richtig angekommen zu sein – und Meetings auf Deutsch schrecken mich auch nicht mehr ab.“

Über Amgen

Durch die Erforschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von innovativen Humantherapeutika hat sich Amgen zum Ziel gesetzt, Patienten mit schweren Erkrankungen das volle Potenzial der Biologie zugänglich zu machen. Durch Anwendung hochspezialisierter Technologien, wie der Humangenetik, wird es möglich, die Grundsätze der Humanbiologie zu verstehen und somit auch komplexe Erkrankungsvorgänge zu entschlüsseln. Amgen konzentriert sich auf Bereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf und setzt seine Expertise ein, um mit seinen Produkten die Gesundheit und somit das Leben der Patienten wesentlich zu verbessern. Seit 1980 hat sich Amgen vom Biotechnologiepionier zu einem der weltweit größten unabhängigen Biotechnologiekonzerne entwickelt. Seitdem wurden Millionen von Patienten auf dem ganzen Globus erreicht und eine Pipeline an Medikamenten mit höchstem Potenzial entwickelt.

Amgen in Österreich

Amgen ist in Österreich seit 1995 mit einer Niederlassung in Wien vertreten. Amgen Österreich wurde 2019 bereits zum vierten Mal mit dem Prädikat „Great Place To Work®“ ausgezeichnet und ist Arbeitgeber von über 120 MitarbeiterInnen.

