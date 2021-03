„Servus Donau“: Servus in Stadt & Land veröffentlicht neue Sonderausgabe

Wien (OTS) - Österreichs größtes Monatsmagazin widmet der Donauregion in Österreich und Bayern eine eigene Servus-Sonderausgabe: „Servus Donau“ nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Flussfahrt. Den Strom entlang reihen sich Naturspektakel und Weltkultur wie auf einer Perlenkette aneinander: vom Durchbruch in Sigmaringen bis zur Weltenburger Enge in Bayern, von der Schlögener Schlinge in Oberösterreich bis zur Wachau in Niederösterreich, von Regensburg mit seiner mittelalterlichen Brücke bis nach Wien, der großen Donau-Metropole.

Mit an Bord der von Servus-Redakteurin Verena Randolf gestalteten Ausgabe sind nur die besten Autorinnen und Autoren: Andreas Wollinger, geborener Wiener und intimer Kenner der Stadt, folgt den Spuren des Donauwalzers, Alexander Müller-Macheck, als Jugendlicher österreichischer Staatsmeister im Vierer, besucht den ältesten Ruderverein Österreichs, Christian Seiler begibt sich auf den genussvollen Welterbesteig in die Wachau. Die oftmals ausgezeichnete Winzerin und Servus-Kolumnistin Dorli Muhr erzählt, was die Donau mit dem Wein macht, und ihr Kolumnisten-Kollege René Freund, Schriftsteller und Wahl-Oberösterreicher, porträtiert Linz, die gern verkannte Landeshauptstadt. Das Schlusswort hat Musiker Hubert von Goisern, der seit seiner legendären Konzerttournee 2007 die Donau kennt wie wenig andere. Für die großzügige Fotografie konnten unter anderem Victoria Schaffer, Philipp Horak, Robert Maybach und Philipp Schönauer gewonnen werden.

Die einmalige Sonderausgabe des Magazins „Servus in Stadt & Land“ ist ab sofort in einer Auflage von 41.000 Stück zum Copypreis von 7,00 Euro erhältlich und wird von Red Bull Media House Publishing herausgegeben.

„Heimat bist du schöner Bilder – die Fotoausstellung von Servus in Stadt & Land im Hangar-7“

Anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums gastiert „Servus in Stadt & Land“ im Salzburger Hangar-7 und zeigt bis 3. Mai 2021 die schönsten Fotos aus den vergangenen zehn Jahren. Getreu dem Motto „Einfach. Gut. Leben.“

10 Jahre Servus: Begonnen hat alles mit einer Sehnsucht, die letztendlich in uns allen steckt – in der Stadt wie auf dem Land: Wir wollen einfach gut leben. Einfach gut leben beginnt draußen – in der Natur, bei einer Wanderung oder bei einem kleinen Spaziergang; oder im eigenen Garten, der uns gleichermaßen braucht und beschenkt. Und es hat mit unserer Heimat zu tun. Mit den einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften Österreichs, Bayerns und Südtirols, mit den einzigartigen Menschen, die hier leben. Und damit, dass Heimat erst Heimat ist, wenn wir ihr und anderen nicht engstirnig, sondern offen begegnen.

Erleben Sie inspirierende Bilder, präsentiert im Großformat in einem außergewöhnlichen Ambiente: Ein Rundgang durch die Ausstellung ist wie ein ausgedehnter Spaziergang durch unsere vielfältige Heimat. Interessante Menschen, regionale Tradition und Brauchtum, ehrliches Handwerk und die unverfälschte Natur, festgehalten in wundervollen Bildern, laden zum Innehalten und Genießen ein.

Servus Donau Die neue Sonderausgabe von Servus in Stadt & Land Blick ins Heft

