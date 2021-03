AVISO: Modernisierungsoffensive für Wiener Polizei

Wien (OTS) - Im Rahmen der Modernisierungsoffensive der polizeilichen Infrastruktur werden am Freitag, 19. März 2021, zwei fertiggestellte Projekte in Wien feierlich eröffnet.



Um 09:00 Uhr findet in Strebersdorf die Eröffnung des neuen Dienstausbildungszentrums für Diensthundeführerinnen und -führer sowie der neuen Zwingeranlagen statt. Daran teilnehmen werden Innenminister Karl Nehammer und der Wiener Landespolizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl. Bei der Eröffnung gibt es auch eine Vorführung der Diensthunde.



Um 10:45 Uhr findet die Eröffnung der Bahnhofserweiterung und neuen Polizeiinspektion Praterstern statt. Nach 15 Monaten Bauzeit ist die Erweiterung des ÖBB-Bahnhofsgebäudes am frequenzstärksten Nahverkehrsknotenpunkt in Wien fertiggestellt. Innenminister Karl Nehammer, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä und Bürgermeister Michael Ludwig werden die Bahnhofserweiterung gemeinsam eröffnen.



Zu beiden Terminen sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen.



Eröffnung Ausbildungszentrum Diensthundestaffel Strebersdorf



Datum: Freitag, 19. März 2021, 09:00 Uhr

Ort: Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien

Eröffnung Polizeiinspektion Praterstern

Datum: Freitag, 19. März 2021, 10:45 Uhr

Ort: Polizeiinspektion Praterstern, 1020 Wien



Um an den Terminen teilnehmen zu können, müssen Journalistinnen und Journalisten das negative Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 (PCR-Test), dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen. Es besteht die Möglichkeit einen Corona-Schnelltest (Nasenabstrich) bei der Eröffnung des Ausbildungszentrums in Strebersdorf durchzuführen. Um die zeitgerechte Abwicklung zu gewährleisten, bitten wir die teilnehmenden Journalistinnen und Journalisten sich bis spätestens 08:30 Uhr in der Hofherr-Schrantz-Gasse 6 einzufinden.



Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme ein gültiger Presseausweis oder eine Bestätigung des Medienunternehmens sowie ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.





