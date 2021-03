Haya Molcho und „Soko“-Ermittler Andreas Kiendl zu Gast bei „Vera“

Am 19. März in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Publikumsliebling und eine Erfolgsfrau – am Freitag, dem 19. März 2021, spricht Vera Russwurm in einer neuen Ausgabe von „Vera“ um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem mit dem neuen „Soko Donau“-Ermittler Andreas Kiendl und Gastro-Unternehmerin Haya Molcho.

TV-Serieninspektor Andreas Kiendl ermittelte zuerst bei der „Soko Kitzbühel“ und ist nun – jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1 – neu im Cop-Team der „Soko Donau“. Bei Vera erzählt er aus seinem reichen Schauspieler- und Familienleben und liest auch aus seinem Erstlingswerk „Leibnitz“, einem Kriminalroman.

Haya Molcho kommt gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem bekannten Körperspracheexperten Samy Molcho, und Nuriel, dem Ältesten ihrer vier Söhne, zu Vera Russwurm. Sie schildert, wie sie es geschafft hat, im Alter von 50 Jahren noch einmal neu durchzustarten – zunächst als Catering-Unternehmerin, mittlerweile als Chefin mehrerer Restaurants in ganz Europa.

