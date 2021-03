Wie die Merkur Versicherung die Gesundheit ihrer Mitarbeiter schützt

Graz (OTS) - Mit präventiven Maßnahmen, maximalen Schutzvorkehrungen und Betreuungsangeboten schützt die traditionsreichste Versicherung Österreichs ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das gesetzliche Mindestmaß hinaus. Dabei konzentriert sich die Merkur auch auf mentale Bedürfnisse und Routinen, die Vertrauen und Zuversicht schaffen. Insgesamt wurden bereits mehr als 2500 freiwillige Schnelltest durchgeführt.

Als Gesundheitspartner hat das körperliche wie mentale Wohlbefinden für die Merkur Versicherung oberste Priorität, vor allem wenn es um den Schutz der eigenen Mitarbeiter und deren Familien geht. Nicht nur im Headquarter in Graz, auch österreichweit in den Geschäftsstellen und Regionaldirektionen wird versucht, neben Prävention und Schutz im Büro auch in Arbeitsprozessen die notwendigen Routinen aufrechtzuerhalten, um Mut und Zuversicht im Team zu stärken.

„ Verantwortung auch für unser Team zu übernehmen, macht uns stolz. In einer Zeit, die viel von unseren Mitarbeitern abverlangt, umso mehr. Für uns bedeutet verantwortungsvolle Führung neben dem Sicherheitsaspekt für unser Team, so viel Routine wie möglich aufrechtzuerhalten, denn in der Routine liegt sehr viel Kraft und Mut “, betont CEO Ingo Hofmann.

Mentale Bedürfnisse berücksichtigen

Seit einem Jahr gibt es vor Ort Fieberstationen, Hygienevorschriften und ein detailliertes Sicherheitskonzept. Zudem werden Mitarbeitern regelmäßig Schnelltests angeboten, um maximalen Schutz über das gesetzliche Mindestmaß hinaus zu gewährleisten. Insgesamt wurden bereits mehr als 2500 Schnelltests durchgeführt. Weiters stellt die Merkur allen Kollegen FFP-2-Masken zur Verfügung, seit einiger Zeit werden auch Selbsttests an die Mitarbeiter ausgegeben. Verantwortet und begleitet wird das Maßnahmenpaket vom Merkur Covid-Beauftragten.

In herausfordernden Zeiten wie diesen gilt es ganz besonders, auch die mentalen Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen, daher werden im Schulterschluss mit dem Betriebsrat Informationsangebote geschaffen und interne Betreuung ermöglicht.

