FPÖ – Rauch: Schwarz-grüne Ministerien gaben 2020 rund 1,15 Millionen Euro für Druckschriften aus

Hohe Kosten für Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften offenbaren Sparpotential

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Walter Rauch stellte vor Kurzem eine Anfragenserie an sämtliche schwarz-grüne Ministerien, in der die Anzahl sowie die Kosten für Abonnements von Zeitungen und Fachzeitschriften bekanntgegeben werden sollten. „2020 wurden von ÖVP und Grünen über 3.000 Druckschriften abonniert. Rund 460 Abos wurden doppelt oder mehrfach abgeschlossen. Diese beträchtliche Anzahl von Abos verursachte 2020 Kosten in der Höhe von 1.151.020,18 Euro“, sagte Rauch nach Durchsicht aller Beantwortungen.

„Diese Kosten für diese Abonnements müssen deutlich gesenkt werden. Die meisten Zeitungen und Zeitschriften werden nämlich vermehrt auch online angeboten und damit für mehrere Personen zugleich zugänglich - ein Sparpotential ist daher absolut gegeben“, betonte Rauch.

„Spitzenreiter bei den Abonnements sind ÖVP-geführte Ministerien, wie etwa das Finanzministerium mit rund 163.000 Euro, gefolgt vom Bundeskanzleramt mit rund 143.000 Euro und dem Außenministerium mit rund 129.000 Euro. Es stellt sich daher die berechtigte Frage, ob derartige Summen für Abonnements im Digitalzeitalter ausgegebenen werden müssen“, führte Rauch aus und weiter: „So gab es nämlich im Bundeskanzleramt von insgesamt 423 Abonnements 59 Mehrfachabos von Zeitschriften, gefolgt vom Landwirtschaftsministerium mit insgesamt 191 Abos und 54 Mehrfachbestellungen. Diese Zahlen belegen, dass bei den Abonnements ein größeres Sparpotential besonders bei den ÖVP-Ministerien vorhanden ist. Diese Regierung wäre daher gut beraten, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Sparstift in diesem Bereich anzusetzen.“

