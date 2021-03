Kai Pflaume lädt zu „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 20. März in ORF 1

Mit DJ Ötzi, Jan Josef Liefers, Samu Haber, Heike Makatsch, Otto Waalkes u. v. m.

Wien (OTS) - Zehn spannende Duelle liefern sich kleine und große Stars bei Kai Pflaume, wenn er am Samstag, dem 20. März 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einer neuen Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ lädt. Den jungen Herausforderern stellen sich diesmal DJ Ötzi, Sunrise-Avenue-Frontman Samu Haber, das Urgestein der deutschen Comedy-Szene Otto Waalkes, Schauspielerin Heike Makatsch, Moderatorin und Model Lena Gercke, Schauspieler Jan Josef Liefers, Quizspieler Sebastian Jacoby, die ehemalige Schweizer Eiskunstläuferin Denise Biellmann sowie die Brüder und Olympiasieger Christoph und Robert Harting und, wie immer, „Klein gegen Groß“-Allrounder Jürgen Vogel. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung treten Felicitas und Leona (12) aus Niederösterreich im „Plank-Duell“ gegen Robert und Christoph Harting an, Tobias (8) aus Oberösterreich stellt sich Jürgen Vogel im „Motorrad-Duell“ und DJ Ötzi wird von Lasse (9) zum „Gemüse-Duell“ herausgefordert.

Die Duelle im Überblick:

Das „Erdkunde-Duell“: Leni (9) gegen Sebastian Jacoby

Bei „Gefragt – Gejagt“ hat Jäger Sebastian Jacoby schon in so manchem Duell die Nase vorn gehabt, aber wird er sich auch im „Erdkunde-Duell“ gegen die neunjährige Leni durchsetzen können? Auf einer komplett leeren Weltkarte müssen sie Länder mit den dazugehörigen Hauptstädten benennen.

Das „Gitarren-Duell“: Benno (12) gegen Samu Haber

Beim Duell von Weltstar Samu Haber geht es um Musik, allerdings ist diese nicht zu hören, er muss die Titel anhand lautlos gespielter Gitarren-Riffs erkennen. Benno (12), der seit acht Jahren Gitarre spielt, ist sich jedenfalls sicher, dass er ein besseres Auge für Musik hat als der Frontmann von Sunrise Avenue.

Das „Gedächtnis-Duell“: Dexter (11) gegen Heike Makatsch

Beim Zweikampf von Schauspielerin Heike Makatsch und dem elfjährigen Dexter kommt es auf ein exzellentes Gedächtnis und höchste Konzentration an. Die beiden müssen sich die zufällige Sortierung der Spielkarten von gleich drei Kartendecks merken und drei neue Kartenspiele aus dem Kopf in genau diese Reihenfolge bringen.

Das „Pirouetten-Duell“: Sophie Joline (11) gegen Denise Biellmann Mit der Biellmann-Pirouette hat Denise Biellmann Eiskunstlauf-Geschichte geschrieben. Bei „Klein gegen Groß“ wird sie nun von der elfjährigen Sophie Joline aus der Schweiz herausgefordert. Das junge Eiskunstlauf-Talent behauptet, in der Stand-Pirouette mehr Umdrehungen zu schaffen als die ehemalige Schweizer Weltklasse-Athletin.

Das „Gemüse-Duell“: Lasse (9) gegen DJ Ötzi

Ob Kohlsprossen, Mangold oder Buschbohne – so schnell macht dem neunjährigen Lasse keiner was vor, wenn es um Gemüse geht. Im Duell gegen DJ Ötzi behauptet er, mehr Gemüsesorten anhand der Jungpflanzen erkennen zu können als der österreichische Musiker. Da ist es von Vorteil, dass DJ Ötzi vor seiner Musikerkarriere eine solide Ausbildung zum Koch abgeschlossen hat.

Das „Liegestütz-Stapel-Duell“: Florian (12) gegen Jan Josef Liefers Sportlich wird es diesmal für Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers. Beim Liegestütz-Stapel-Duell braucht es neben viel Power auch ein ruhiges Händchen. Zwischen den Liegestützen müssen er und sein Gegenspieler, der junge Leistungsturner Florian (12), Becher zu einem Turm stapeln.

Das „Ostfriesen-Rock-Duell“: Talea (11) gegen Otto Waalkes

Otto Waalkes, der wohl weltweit bekannteste Ostfriese, tritt zum „Ostfriesen-Rock-Duell“ an. Denn die elfjährige Talea behauptet, dass sie mehr ins ostfriesische Platt übersetzte Rocksongs erkennt als der inoffizielle „König von Ostfriesland“. Eine Herausforderung, die Otto mit Vergnügen annimmt. Interpretiert werden die außergewöhnlichen Übersetzungen von Scooter-Frontmann H.P. Baxxter. Dabei profitiert der Musiker weniger von seinen internationalen Erfolgen als von seiner Jugend im beschaulichen Städtchen Leer in Ostfriesland.

Das „Balancier-Duell“: Lina (12) gegen Lena Gercke

Fast schon akrobatisch wird es im Duell zwischen Lena Gercke und der zwölfjährigen Akrobatin Lina. Die beiden müssen, Wassergläser auf der Stirn balancierend, von der Stand- in die Liegeposition kommen, ohne das Wasser zu verschütten. Ist dies gelungen, müssen sie die Gläser mit den Füßen per Rückwärtsrolle auf dem Boden abstellen. Ihre Gegnerin Lena Gercke nimmt die Herausforderung gelassen an. Schließlich hält sich das Top-Model mit täglichen Yoga-, Pilates- und Dehnungseinheiten fit.

Das „Plank-Duell“: Felicitas und Leona (12) gegen Christoph und Robert Harting

Ihr familiäres Verhältnis war eher angespannt und lange sprachen sie kein Wort miteinander, jetzt ziehen sie an einem Strang, um mit vereinten Kräften zu bestehen: Die Brüder Robert und Christoph Harting, zwei der größten deutschen Leichtathletik-Stars, treten bei „Klein gegen Groß“ erstmals gemeinsam zum Wettkampf an. Ihre Gegner im „Plank-Duell“ sind Felicitas und Leona – beide 12 und aus Wiener Neustadt in Niederösterreich. Ein Duell, bei dem es auf Kraft, Ausdauer und Harmonie ankommt, denn es geht darum, wer im seitlichen Unterarmstütz mehr Ballübergaben schafft.

„Klein gegen Vogel“ – das „Motorrad-Duell“: Tobias (8) gegen Jürgen Vogel

Kann man Motorräder nur am Klang ihrer Motoren unterscheiden und dann auch noch Marke und Modell richtig benennen? Der achtjährige Tobias aus Oberösterreich zählt in seiner Heimat zum Spitzennachtwuchs im Motorcross-Sport und ist sich sicher, dass er das kann. Er tritt gegen den Mann für alle schweren Maschinen, Jürgen Vogel, zum „Motorrad-Duell“ an.

