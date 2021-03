„Bewusst gesund“ über radioaktive Gelenkstherapie, schädliche Pestizide und Nagelpilz-Behandlung

Außerdem am 20. März um 17.30 Uhr in ORF 2: Gesundheitliche Auswirkung von Langzeitarbeitslosigkeit & Haustiere – Antidepressivum auf vier Pfoten

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 20. März 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Radioaktive Gelenkstherapie

Radioaktivität wird in der Medizin schon seit Langem als Therapie bei unterschiedlichen Erkrankungen eingesetzt. Eine eher unbekannte Methode ist die Radiosynoviorthese, die bei Gelenkshautentzündungen wie rheumatischer Arthritis helfen kann. Dabei werden winzige radioaktive Kügelchen in die Gelenke gespritzt und können dort die Entzündungen bekämpfen. Die Einsatzmöglichkeiten sind allerdings begrenzt und müssen vorher genau abgeklärt werden. Gestaltung:

Christian Kugler.

Schädliche Pestizide

Der Einsatz von Pestiziden ist in der konventionellen Landwirtschaft, in Wäldern und sogar in privaten Gärten nichts Neues. Dabei ist mittlerweile bekannt, dass Pestizide schwere Gesundheitsschäden hervorrufen können. Viele Konsumentinnen und Konsumenten sorgen sich um Pestizid-Rückstände in unseren Lebensmitteln und diese Bedenken sind nicht unbegründet. Doch nicht nur für uns Menschen haben diese Gifte schwere Folgen, wir zerstören damit unser gesamtes Ökosystem und beschleunigen die Klimakrise. Das weltweit umstrittenste Unkrautvernichtungsmittel ist Glyphosat. Anfang März hat die Regierungskoalition ein Teilverbot dieses Mittels im Parlament eingebracht. Zu diesem Thema ist Umweltmediziner Hans-Peter Hutter zu Gast in „Bewusst gesund“.

Gesundheitliche Auswirkung von Langzeitarbeitslosigkeit

Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Corona-Krise den österreichischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen und Personen in Schulungen liegt derzeit bei knapp 480.000. Abgesehen von der finanziellen Notlage können weitere Faktoren wie etwa die soziale Isolation zur Belastungsprobe werden. Langfristig kann sich Arbeitslosigkeit dramatisch auf die psychische, aber auch die körperliche Gesundheit auswirken. „Bewusst gesund“ informiert, wie man möglichst unbeschadet durch diese Phase kommen kann. Gestaltung:

Vroni Brix.

Haustiere – Antidepressivum auf vier Pfoten

Die heilsame Wirkung von Haustieren ist vielfach untersucht. Allein die Anwesenheit von Hund und Katz wirkt entspannend auf Menschen und lässt den Blutdruck und die Herzfrequenz sinken. Gerade in Zeiten von „Social Distancing“ sind Haustiere ein gutes Mittel gegen Einsamkeit und wer einen Hund betreut, macht auch Bewegung. Wie gut und vielfältig so ein Antidepressivum auf vier Pfoten tatsächlich wirken kann, zeigt das Beispiel einer Frau aus Niederösterreich. Gestaltung:

Christian Kugler.

Nagelpilz

Brüchige, verfärbte Nägel mit unregelmäßigem Wuchs – dahinter verbirgt sich meist ein Nagelpilz. Was harmlos klingt, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Werden die befallenen Nägel rasch behandelt, reichen meist die freiverkäuflichen Pilzmittel aus. Wird der Pilz nicht behandelt, kann er sich auch auf andere Körperregionen ausbreiten und ist nur mehr schwer zu behandeln. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn erklärt, welche Menschen ein erhöhtes Risiko haben und wie eine erfolgreiche Behandlung aussieht.

