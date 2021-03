Landesstatistik Wien: Ramon Bauer zum neuen Leiter ernannt

Wien (OTS/RK) - Ramon Bauer übernimmt mit 18. März 2021 die Leitung der Landesstatistik Wien. Er folgt damit Klemens Himpele nach, der Ende 2020 in die Magistratsdirektion der Stadt Wien wechselte. Die Landesstatistik Wien ist Teil der Magistratsabteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23). MA 23-Leiter Peter Wieser gratulierte: „Mit der Ernennung von Ramon Bauer zum ‚Landesstatistiker‘ sind die besten Voraussetzungen geschaffen, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern.“ Dazu gehören der Ausbau von Open Government Data (OGD) und der Relaunch des digitalen Angebots der Landesstatistik.

Der Landesstatistiker Ramon Bauer

Ramon Bauer, geboren 1969 in Wien, begann seine Berufslaufbahn als Musiker und Projektmanager für Weblösungen. Er studierte Geographie an der Universität Wien mit dem Schwerpunkt Bevölkerungsgeographie. Danach war er als Forscher im Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (WIC) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Vienna Institute of Demography – VID/ÖAW) beschäftigt. An der Universität Wien (Institut für Geographie und Regionalforschung) war er in der Lehre tätig und koordinierte einen internationalen Erasmus Mundus Master-Lehrgang.

Seit 2017 arbeitet Bauer in der Landesstatistik Wien (MA 23) und ist dort seit 2018 stellvertretender Leiter des Dezernats Statistik Wien. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind urbane Bevölkerungsentwicklung und –prognostik, demographische und sozialräumliche Trends in europäischen Städten und Regionen, globale Migration sowie Datenkommunikation und –visualisierung. Zu seinen wichtigsten Projekten in der Landesstatistik zählen die Erstellung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose Wien 2018 und die Entwicklung der Web-Datenvisualisierungsapplikation ViennaViz.

Die Landesstatistik Wien

Die Statistik Wien blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Die österreichische Bundesverfassung legt fest, dass die Bundesländer „jegliche Statistik“ betreiben können. Die neun Länder haben daher eigene Landesstatistikgesetze verabschiedet und landesstatistische Referate eingerichtet, welche die statistische Grundversorgung gewährleisten: Sie verwalten und analysieren relevante und aktuelle Daten über das Land und stellen Zahlen und Analysen der Politik und Verwaltung für eine bedarfsorientierte Planung sowie Medien, Wirtschaft und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Daten stammen überwiegend aus der zentralen Bundesstatistik (Statistik Austria) und aus amtlichen Registern. Seit 2012 ist die Landesstatistik Wien in der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik des Magistrats (MA 23) angesiedelt.

Das interdisziplinäre Team der Landesstatistik Wien umfasst neben dem Landesstatistiker Ramon Bauer mittlerweile fünf Expertinnen und Experten aus den Bereichen Demographie, Statistik und Datenanalyse, Informatik, Wirtschaft, Geographie, Sozialwissenschaft und Kommunikation. Die Landesstatistik arbeitet zudem eng mit den Fachbereichen Wirtschaft und Grundlagen der MA 23 zusammen.

Zu den Schwerpunkten der Landesstatistik Wien im 21. Jahrhundert zählen:

Bevölkerungsstatistik und –prognostik

Analyse (kleinräumiger) demographischer und sozioökonomischer Entwicklungen

Sammlung von Daten aus der Stadt- und Landesverwaltung („Datenmanagement“)

Festsetzung einheitlicher Standards zu Datenerhebung, -auswertung und -publikation für den Magistrat der Stadt Wien

Expertise in der Auswertung und Interpretation von Daten der Bundesstatistik

Datenbereitstellung, insbesonders digital via Open Government Data

Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die politische Ebene und andere Dienststellen in der Stadt Wien

Publikationen und Datenkommunikation (z. B. Statistisches Jahrbuch, Wien in Zahlen, Wien 1x1-Blog, statistik.wien.gv.at)

Monitoring aktueller Entwicklungen (z. B. Mortalitätsmonitoring, Bevölkerungsentwicklung)

Führung einer Bibliothek mit Schwerpunkt Statistik

Mitwirkung in statistischen Gremien des Bundes

Zusammenarbeit mit anderen Statistik-Akteuren in Österreich und Europa

Mitwirkung bei Erhebungen im Auftrag des Bundes oder des Landes, z. B. Registerzählungen



Die wichtigsten Projekte der kommenden Jahre sind die Ausrollung und Erweiterung der Webapplikation ViennaViz zur Darstellung von Daten, der Aufbau eines digitalen Wiener Statistikportals, der Ausbau des Open Government Data-Angebots und die kleinräumige Bevölkerungsprognose Wien 2022.

Die Landesstatistik im Web: statistik.wien.gv.at

Folgen Sie Landesstatistiker Ramon Bauer auf Twitter: @metropop_eu

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Franz Trautinger

Kommunikation Landesstatistik Wien

Tel.: +43 1 4000-83069

E-Mail: franz.trautinger @ wien.gv.at