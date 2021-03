Wiener Sozialdienste sind „Beliebter Arbeitgeber 2021“!

Arbeiten mit Auszeichnung

„Auch wenn der Regelbetrieb von der Corona-Krise schnell abgelöst wurde, hat das vergangene Jahr gezeigt, dass Menschen in diesen herausfordernden Zeiten jeden Tag über sich hinauswachsen und Großartiges leisten Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste 1/5

Bei uns zählt immer der einzelne Mensch – seine individuelle Geschichte Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste 2/5

Nicht nur die korrekte, branchenübliche Entlohnung unserer MitarbeiterInnen, sondern auch zahlreiche Zusatzleistungen und vor allem das gelebte Gefühl stets „willkommen zu sein und gebraucht zu werden" sind unsere Erfolgsgarantien und zeigen sich in einer hohen Zufriedenheit der MitarbeiterInnen Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste 3/5

Viele MitarbeiterInnen machen bei uns Karriere - wir bilden selber aus, begleiten unsere Auszubildenden zuverlässig während ihrer Ausbildung, halten engen Kontakt. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere Internationalität und unsere ausgesprochen hohe fachliche Expertise Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste 4/5

Ein Gedanke, welcher der Unternehmensphilosophie des gelebten Zusammenhalts entspringt Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste 5/5

Wien (OTS) - „Gemeinsam. Für Menschen.“ - diesen Leitgedanken vertreten die Wiener Sozialdienste. „Ein Gedanke, welcher der Unternehmensphilosophie des gelebten Zusammenhalts entspringt“ , erläutert die Präsidentin der Wiener Sozialdienste Gabriele Votava. „Auch wenn der Regelbetrieb von der Corona-Krise schnell abgelöst wurde, hat das vergangene Jahr gezeigt, dass Menschen in diesen herausfordernden Zeiten jeden Tag über sich hinauswachsen und Großartiges leisten“ . Eine erstaunliche Leistung, die jetzt mit dem Gütesiegel „Beliebter Arbeitgeber 2021“ ausgezeichnet wurde.

Der Mensch steht bei den Wiener Sozialdiensten seit jeher im Mittelpunkt – das gilt für die rund 9.400 KlientInnen, ebenso wie für die knapp 1.800 MitarbeiterInnen. Als führender Anbieter sozialer Dienste sind die Wiener Sozialdienste eng mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wien verbunden. Und das seit 75 Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die nicht nur von Zuverlässigkeit und Beständigkeit geprägt ist, sondern vor allem eine Frage der Einstellung ist. „Bei uns zählt immer der einzelne Mensch – seine individuelle Geschichte“ , erklärt Gabriele Votava. Konkret bedeutet das, Arbeitszeiten werden individuell besprochen und angepasst. Die Wiener Sozialdienste haben einen modernen und ausführlichen Onboarding-Prozess mit fachlicher Begleitung. Angebote, die offensichtlich viel Anklang bei den MitarbeiterInnen finden, wie jetzt die Studie „Beliebter Arbeitgeber 2021“ von „Milestones in Communication“ und dem „IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH“ belegt. Ausgewertet wurden relevante Internet-Quellen zwischen Jänner 2020 und Jänner 2021. Analysiert wurden Kommentare zu Themen, wie Unternehmenskultur, Familienfreundlichkeit oder Gehalt. „ Nicht nur die korrekte, branchenübliche Entlohnung unserer MitarbeiterInnen, sondern auch zahlreiche Zusatzleistungen und vor allem das gelebte Gefühl stets „willkommen zu sein und gebraucht zu werden" sind unsere Erfolgsgarantien und zeigen sich in einer hohen Zufriedenheit der MitarbeiterInnen“ , führt die Präsidentin aus.

Entscheidend für die Auszeichnung „Beliebter Arbeitergeber 2021“ ist aber die Messung der Performance in vielen Bereichen. Ein positives Abschneiden in einem Themenfeld allein reicht nicht aus. Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt auch auf dem Thema Karriere, berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Aufstiegschancen. Thematiken, die bei den Wiener Sozialdiensten Teil der Unternehmenskultur sind. „ Viele MitarbeiterInnen machen bei uns Karriere - wir bilden selber aus, begleiten unsere Auszubildenden zuverlässig während ihrer Ausbildung, halten engen Kontakt. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere Internationalität und unsere ausgesprochen hohe fachliche Expertise “, so Gabriele Votava. Rund 70 Nationen arbeiten bei den Wiener Sozialdiensten. Die gut ausgebildeten Fachkräfte in den Bereichen Pflege, Pädagogik, Therapie und Medizin sind ein Gewinn für die Gesellschaft und natürlich für das Unternehmen. Nicht nur fachlich leisten sie einen wichtigen Beitrag. Durch ihren individuellen Hintergrund verfügen sie über viele Kompetenzen, die hinsichtlich einer stets wachsenden multikulturellen und diversen Klientel immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Über die Wiener Sozialdienste

Die Wiener Sozialdienste sind ein gemeinnütziger Verein, der im Auftrag der Stadt Wien soziale Dienste durchführt und 1946 unter dem Namen „Wiener Hauskrankenpflege“ gegründet wurde. Seit dem Jahr 2003 präsentiert sich der Verein mit den zwei vom Fonds Soziales Wien anerkannten und geförderten Tochtergesellschaften, der Wiener Sozialdienste Alten-und Pflegedienste GmbH und der Wiener Sozialdienste Förderung & Begleitung GmbH. Das Leistungsspektrum reicht von mobilen Betreuungs- und Pflegediensten für ältere Menschen über ein Geriatrisches Tageszentrum und Wohngemeinschaften für SeniorInnen, voll- und teilbetreute Wohnformen sowie mobile Betreuung für Menschen mit Behinderung und/oder psychischen Erkrankungen, Basale Förderklassen, therapeutische Entwicklungsförderung, Frühförderung und Familienbegleitung für Kinder bis zur Wohnungsadaptierung. Darüber hinaus bieten die Wiener Sozialdienste Unterstützung zur Lösung von Familien- und Partnerproblemen an, informieren Seniorinnen und Senioren ab dem 75. Lebensjahr kostenlos über kommunale und regionale Angebote der Stadt Wien und führen therapeutische Behandlung und Rehabilitation von kranken, behinderten, älteren sowie pflegebedürftigen Personen zu Hause durch. 2012 wurde als dritte Tochtergesellschaft die SobIT GmbH gegründet, die nicht nur sämtliche IT-Dienstleistungen für den Unternehmensverbund der Wiener Sozialdienste bereitstellt, sondern sich mit maßgeschneiderten Lösungen auch rasch als professionelles IT-Softwarehaus für zahlreiche Unternehmen in der Sozialbranche einen führenden Namen gemacht hat.

Werden Sie Teil der Wiener Sozialdienste. Unsere freien Stellen. Jetzt bewerben!

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH

Mag.a Anne Frankenberg-Freimann

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 1 981 21 2080

E-Mail: Anne.Frankenberg-Freimann @ wiso.or.at

www.wienersozialdienste.at