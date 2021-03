Warum der Router mehr kann: Mit der FRITZ!Box und dem neuen RolloTron DECT smarten Sonnenschutz genießen (FOTO)

Rhede, Westfalen (ots) - Die FRITZ!Box ist Internetrouter und Smart-Home-Zentrale in einem! Smart-Home-Fans, die bereits eine FRITZ!Box zuhause haben, können sich mit dem neuen RolloTron DECT über ein Produkt freuen, das die Anwendungsvielfalt des FRITZ!-Smart-Homes um den Bereich Sicht- und Sonnenschutz erweitert.

Der RolloTron DECT von Rademacher lässt sich mit der FRITZ!Box kombinieren und schon steuern Nutzer:innen ihre Rollläden bequem per FRITZ!Fon, der kostenlosen Smart-Home-App von FRITZ! oder dem FRITZ!-Taster. Das ist besonders für alle interessant, die ihren Rollladen noch manuell mit einem mechanischen Gurtwickler hoch- und herunterziehen. Mit der Kombination aus elektrischem Gurtwickler und der FRITZ!Box ist ein automatisierter Sicht- und Sonnenschutz im Handumdrehen eingerichtet – und lästiges Kurbeln gehört der Vergangenheit an!

Das Zuhause vor Sonneneinstrahlung schützen – mit Komfort und Leichtigkeit

Gerade in Frühling und Sommer kann die Sonneneinstrahlung kräftig sein und Wohnräume mit nach Süden liegenden Fensterflächen heizen sich stark auf. Eine einfache, kostengünstige und energiesparende Lösung ist ein guter Sicht- und Sonnenschutz, der mit Rollläden, Raffstoren oder Jalousien gelingt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein manueller Gurtwickler gegen den elektrischen Gurtwickler RolloTron DECT austauschen, der in jeden gängigen Gurtkasten passt. Einmal an die FRITZ!Box angemeldet, profitieren Smart-Home-Fans von den umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten wie automatisierten Schaltzeiten. Morgens lässt der Rollladen pünktlich um 7 Uhr die ersten Sonnenstrahlen in den Raum und abends sorgt ein geschlossener Rollladen dafür, dass der Serienmarathon ungestört beginnen kann.

Von unterwegs aus schalten und walten

Schaltzeiten ändern oder die Rollläden manuell fahren ist von allen Orten der Welt aus möglich – mit der mobilen FRITZ!-Smart-Home-App bleiben Nutzer:innen flexibel. Wenn Bewohner:innen nicht zuhause sind, hat die FRITZ!Box in Kombination mit dem RolloTron DECT alles im Griff. Durch personalisierte Schaltzeiten fahren die Rollläden auch in Abwesenheit und simulieren ein bewohntes Haus, um Einbrecher effektiv abzuschrecken.

